Il gp dei mezzi d' epoca sulle mura raccontato da settanta fotografie

Gaglianico : Deve ritirare dei mezzi pignorati ma il proprietario si oppone e lo aggredisce : Lite a Gaglianico nella giornata di ieri, 18 maggio. Tutto è iniziato quando un uomo di 34 anni si è presentato in un capannone per visionare e ritirare alcuni mezzi, che non potevano essere ...

Incidente a Lentate tra quattro mezzi lungo la Nazionale dei Giovi : Scontro fra quattro mezzi nella mattina di venerdì 18 maggio sulla Nazionale dei Giovi a Lentate, gravi ricadute sul traffico. Traffico bloccato nella mattina di venerdì 18 maggio lungo la Nazionale ...

Atac - rilascia intervista sulla cattiva manutenzione dei mezzi : sindacalista sospesa a tempo indeterminato : “Sospensione a tempo indeterminato”. Preludio di un possibile licenziamento. Rischia seriamente il posto di lavoro Micaela Quintavalle, conosciuta a Roma come la “pasionaria” di Atac, fondatrice e segretaria nazionale del sindacato Cambia-Menti, la sigla che negli anni ha raccolto tanti autisti e macchinisti della sofferente azienda capitolina dei trasporti, fino a diventare nel 2016 ampio bacino di voti del M5s. Dopo l’ennesima denuncia sullo ...

Roma - bus esploso : tutti i rischi dei passeggeri sulla flotta dei mezzi-carcassa : Come nel cimitero degli elefanti, ecco le carcasse dei bisonti di metallo martoriati dai roghi. Sono in una spianata nascosta del deposito di Atac a Tor Pagnotta, periferia Sud della Capitale, a una ...

Sciopero dei mezzi pubblici a Torino - orari e linee interessate - : La protesta, indetta dal sindacato Usb nella giornata di oggi, coinvolge tram, autobus, metropolitana e servizio ferroviario

Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di oggi a Torino : Riguarda bus, tram, treni locali e metro e durerà 8 ore: le cose utili da sapere The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di oggi a Torino appeared first on Il Post.

Sciopero dei mezzi in Giappone : gli autisti lavorano - ma non fanno pagare il biglietto : Sciopero del biglietto a Okayama, in Giappone. Non lo fanno i pendolari, ma i bigliettai della compagnia Ryobi Group che sono poi gli autisti, per l’accorpamento delle mansioni. E siccome sono plurimansionati, sono entrati in Sciopero non come autisti, ma come bigliettai. Salgono regolarmente sull’autobus e fanno il servizio ma non riscuotono il biglietto per la gioia dei passeggeri. La vicenda è un condensato di classici economici e ...

Oggi c’è uno sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino : Riguarderà bus, tram, treni locali e metro e durerà 4 ore: le cose utili da sapere The post Oggi c’è uno sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino appeared first on Il Post.

Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino : Durerà 4 ore e coinvolgerà autobus, tram, metro e servizio metropolitano ferroviario: tutte le informazioni utili The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino appeared first on Il Post.

Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino : Durerà quattro ore e seguirà orari diversi a seconda dei mezzi di trasporto coinvolti The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino appeared first on Il Post.

Polizia di Stato : iniziativa tesa alla sensibilizzazione dei giovani alla legalità ed in particolare all'uso consapevole dei mezzi evoluti ... : Per orientarsi nel mondo globale e sfruttare a pieno le opportunità i ragazzi non devono solo possedere competenze tecniche, ma anche etiche e relazionali in grado di assicurare loro un ruolo ...

Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma : Ci sono strade e piazze chiuse al traffico e modifiche alla circolazione di metropolitana, autobus e tram: le cose da sapere The post Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma appeared first on Il Post.

Milano Marathon - strade chiuse e deviazioni dei mezzi : Milano Marathon, strade chiuse e deviazioni dei mezzi In occasione della gara dell'8 aprile la viabilità subisce qualche modifica per permettere agli atleti di completare il percorso Parole chiave: Milano ...

Maratona di Milano 2018 : strade chiuse e deviazioni dei mezzi - : In occasione della gara dell'8 aprile la viabilità subirà qualche modifica per permettere agli atleti di completare il proprio percorso