Il governo Cottarelli e la linea-Renzi sul futuro del Pd Di cosa parlare a cena

governo : Fedeli - non è detto Pd voti fiducia a Cottarelli : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Noi del Pd gli unici a votare Governo Cottarelli? E chi lo ha detto che lo votiamo? Noi sosteniamo il Presidente Mattarella, dopo di che dipende con quale programma si presenta e per fare cosa. C’è un problema di merito per dire si o no”. Lo dice Valeria Fedeli, esponente Pd e Ministro dell’Istruzione uscente, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1. L'articolo ...

governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Un governo di servizio con a capo Carlo Cottarelli deve superare il Parlamento Video : Come si era detto, oggi ha avuto luogo la consultazione al Colle tra Sergio Mattarella e il suo convocato Carlo Cottarelli. Nella giornata di domenica 27 maggio il governo del cambiamento che nasceva, M5s-Lega, ha avuto esito negativo sciogliendosi per causa di un nome scomodo in visione europeista, si parla del candidato Ministro dell'Economia Paolo Savona, contrario all'euro. Abbiamo visto Conte [Video], incaricato premier, rimettere ...

Il governo di Cottarelli rischia di non avere nemmeno il sì del Pd : ipotesi astensione : A poche ore dal conferimento ufficiale dell'incarico di formare un governo a Carlo Cottarelli, c'è il fuggi fuggi in Parlamento. Anche Forza Italia e Pd, che ieri sera hanno espresso toni di vicinanza al capo dello Stato Sergio Mattarella, si discostano. E così il governo Cottarelli, voluto dal presidente dopo lo strappo con Lega e M5s, rischia di non prendere nemmeno un sì al voto di fiducia in Parlamento. Oggi Forza Italia ...

Salvini : governo Cottarelli?Vota solo Pd : 17.42 "Trasformeremo in fatti il contratto di governo tramite le commissioni parlamentari". Lo dice il leader della Lega Salvini, al termine dell'incontro con il capo politico del M5S Di Maio. "Il governo Cottarelli non parte perché non lo vota nessuno in Parlamento, lo vota solo il Pd", aggiunge Salvini. Anche la Lega "sarà in mille piazze, il 2 e 3 giugno. Lo avevamo già deciso". "Il Parlamento ha dovere di fare leggi a partire da quella ...

governo - Toti (FI) : “No alla fiducia a Cottarelli - al voto il prima possibile” : “L’orizzonte è chiaro a tutti: elezioni anticipate”. A dirlo è il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. “Forza Italia ribadisce il suo no alla fiducia a un Governo Cottarelli” ha spiegato Toti. L'articolo Governo, Toti (FI): “No alla fiducia a Cottarelli, al voto il prima possibile” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra di governo. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Intanto il leader M5s Luigi Di Maio torna all’attacco, chiamando alla mobilitazione i cittadini: «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione» ...

Un governo di servizio con a capo Carlo Cottarelli deve superare il Parlamento : Come si era detto, oggi ha avuto luogo la consultazione al Colle tra Sergio Mattarella e il suo convocato Carlo Cottarelli. Nella giornata di domenica 27 maggio il governo del cambiamento che nasceva, M5s-Lega, ha avuto esito negativo sciogliendosi per causa di un nome scomodo in visione europeista, si parla del candidato Ministro dell'Economia Paolo Savona, contrario all'euro....Continua a leggere

governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...