Il Giro d' Italia in 80 buche Siamo saliti in sella per testare la tappa

Froome trionfa al Giro d'Italia - ma esplode il caso delle buche di Roma : Questo è l'itinerario che è stato scelto dagli organizzatori dei Giro, era noto ed è stato continuamente monitorato", il commento di Angelo Diario, presidente pentastellato della commissione Sport ...

Roma - blitz pro Palestina al Giro d'Italia. Tre gli arresti : Roma, 28 mag. , askanews, Tre persone arrestate e due denunciate, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale a manifestazione non preavvisata e radunata sediziosa nonché, per una di ...

Giro d’Italia – La clamorosa frecciata di Nibali ai corridori che hanno protestato a Roma : Vincenzo Nibali risponde a Betancur dopo le critiche agli organizzatori del Giro d’Italia 101 per le condizioni del circuito di Roma Si è conclusa ieri la 101ª edizione del Giro d’Italia. La festa rosa si è chiusa con qualche polemica di troppo dovuta alle condizioni del circuito di Roma, reputate rischiose dai ciclisti. A colpire in particolar modo, oltre le richieste di Viviani e Froome agli organizzatori della tappa, è stata la ...

Giro d’Italia – Dumoulin - il 2° posto e una possibile squalifica a Froome : “non mi piacerebbe vincere così” : Tom Dumoulin ammette che non sarebbe contento di vincere a tavolino nel caso in cui Chris Froome dovesse essere squalificato dal Giro d’Italia 101 Secondo classificato, Tom Dumoulin non è riuscito a ripetersi al Giro d’Italia dopo la vittoria dello scorso anno, nell’edizione del Centenario. L’olandese della Sunweb si è dovuto togliere il cappello davanti ad un eccellente Chris Froome, entrato nella storia per essere il ...

Giro d'Italia - un bilancio per i corridori italiani : Si è da poco concluso il Giro d'Italia edizione 2018, ed è quindi il momento opportuno per una valutazione delle prestazioni dei principali corridori italiani che hanno preso parte alla corsa rosa. Per quanto riguarda le posizioni nella classifica generale finale, nei primi dieci abbiamo Domenico Pozzovivo, quinto a 8'03'' dal vincitore Chris Froome, e Davide Formolo, decimo con un ritardo di 15'16''; seguono, nelle prime cinquanta posizioni, ...

Giro d’Italia – I ciclisti in coro a Roma tra paure e polemiche : “nessuno ha visto il circuito! Non volevamo rischiare la vita” : Il commento dei ciclisti del Giro d’Italia 101 sulle condizioni del circuito di Roma nell’ultima tappa disputata ieri nella Capitale Un’ultima tappa, quella del Giro d’Italia 101, dove a farla da padrona sono state le polemiche. Gli organizzatori della corsa rosa sono stati costretti ad appoggiare le richieste dei corridori, che minacciavano di fermare la corsa. David Lappartien (QUI le sue parole) si è scagliato contro i ...

Giro d’Italia – Polemiche a Roma - Lappartient punta il dito contro i ciclisti : “il loro comportamento è una barzelletta” : David Lappartient non accetta l’atteggiamento dei ciclisti durante l’ultima tappa del Giro d’Italia 101 a Roma Grande festa ieri a Roma per l’ultima tappe del Giro d’Italia 101. I corridori hanno sfilato nella Capitale, ma non sono mancate le Polemiche. I ciclisti infatti si sono lamentati, durante la tappa di ieri, per le condizioni del circuito sul quale correvano. Se molti corridori si sono ...

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che non esiste. La gara c’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Giro d’Italia – La soddisfazione del Presidente Di Rocco : “ha lanciato un messaggio che è come un file-rouge” : Tutta la soddisfazione del Presidente Renato Di Rocco al termine della 101ª edizione del Giro d’Italia Si è concluso ieri, con la passerella finale di Roma, la 101ª edizione del Giro d’Italia. Chris Froome ha sfilato, tra le polemiche, nella Capitale, entrando nella storia per essere il primo britannico ad alzare al cielo il trofeo senza fine. Grande soddisfazione, nella Federazione Italiana Ciclismo, per questa edizione del Giro ...

Giro d’Italia 2018 - il bilancio degli azzurri. Pozzovivo il migliore - manca il ricambio per i Grandi Giri : Quello che si è appena concluso è stato uno dei Giri d’Italia peggiori per i nostri colori. Per la sesta volta nella storia, nessun corridore del Bel Paese è riuscito a salire sul podio nella corsa a tappe di casa (1972, 1987, 1988, 1995, 2012 i precedenti). A livello di piazzamenti si tratta addirittura dell’edizione peggiore di tutti i tempi: Domenico Pozzovivo quinto, Davide Formolo decimo. A pesare su un bilancio sostanzialmente ...

Giro d’Italia 2018 - i prossimi obiettivi di Fabio Aru. Vuelta e Mondiali in programma - ma c’è la tentazione Tour… : Doveva essere il protagonista assoluto per il Bel Paese nell’edizione numero 101 del Giro d’Italia, invece Fabio Aru, dopo pochi giorni di gara, ha subito fatto capire di aver sbagliato completamente la preparazione all’appuntamento più importante dell’anno. Il sardo, dopo aver stupito tutti nella prima settimana del Tour de France 2017, non ha più trovato il colpo di pedale giusto per giocarsela alla pari con tutti gli ...

Giro d’Italia - giallo su una frase degli organizzatori : “Asfalto di Roma? Ciclisti abituati a correre in condizioni peggiori” : “L’asfalto di Roma? I Ciclisti sono abituati a correre in condizioni peggiori”. La frase, riportata a IlFattoQuotidiano.it dal presidente della Commissione capitolina Sport, Angelo Diario, sarebbe stata pronunciata dagli organizzatori del Giro d’Italia durante l’ultimo sopralluogo sul tracciato dell’ultima tappa della corsa rosa a Roma, avvenuto lunedì 21 maggio. Un’affermazione che ora rischia di diventare un vero e proprio giallo. Già, perché ...

Roma - Giro d'Italia chiuso per buche : l'imbarazzo del Campidoglio e quei rattoppi all'ultimo minuto : Il via alla tappa Romana del Giro è arrivato alle 16, fino alle 14 gli operai ingaggiati dal Campidoglio erano a spasso per il tracciato a rattoppare buche e dossi col bitume fresco. Lavori ...