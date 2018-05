Il futuro sostenibile | 31 maggio e 1 giugno presentazione dei percorsi urbani ciclabile

A Savona il convegno "La strada per il futuro : infrastrutture e mobilità sostenibile" : infrastrutture e mobilità sostenibile per dare un futuro al savonese, ma anche all'intero ponente ligure: è questo il tema del convegno organizzato per il prossimo 24 maggio dalla Cisl per il rilancio ...

Anas - Innovation Days a Catania per futuro mobilità sostenibile : Si chiude mercoledì 16 e giovedì 17 maggio a Catania #Congiunzioni, il roadshow di Anas , Gruppo FS Italiane, , il viaggio che ha attraversato il Paese intero da Nord a Sud, organizzato in occasione ...

Evento Findus “Coltiviamo il futuro con un’agricoltura sostenibile” : il 24 Maggio a Milano : Findus dopo aver introdotto lo scorso anno il bollino blu di pesca sostenibile e certificata MSC incrementa il suo impegno per la filiera vegetale, annunciando, in questo Evento, l’adesione al programma SAI (Sustainable Agricolture Initiative) Platform, la principale iniziativa globale per un’agricoltura sostenibile. L’Evento sarà un’occasione di confronto fra più voci tra: attori di filiera agricola, esperti di sostenibilità e sociologia dei ...

Per un futuro sostenibile nasce Obiettivo 2030 : Caritas Internationalis, le principali banche cattoliche tedesche, diverse diocesi ed altre istituzioni cattoliche da tutto il mondo, tra cui il Movimento dei Focolari Italia, hanno inoltre ...