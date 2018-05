Il Futuro dell' Europa | progetto del Polo del ' 900

Il Futuro della May passa dall'Irlanda : Paradosso dei paradossi, infatti, nell'Ulster che è parte del Regno Unito vige ancora una legge di epoca vittoriana, datata 1861, che è fra le più restrittive al mondo in tema di interruzione di ...

Nuove Alfa Romeo 6C e 4C - il Futuro del Biscione nel segno della sportività : Le novità più sportive della Casa del Biscione dovrebbe essere svelate fra qualche giorno in occasione dell’Investor day di balocco Fra pochi giorni, esattamente il prossimo 1 giugno, quando si svolgerà l’Investor day di Balocco, Sergio Marchionne svelerà il nuovo e attesissimo piano industriale Alfa Romeo. Gli amanti della Casa di Arese stanno aspettando con ansia questa importante data per scoprire qualio saranno le prossime novità targate ...

I mercati non si fidano del Futuro dell'Italia Rischio mutui più cari : Le turbolenze politiche dell'Italia si sono già fatte sentire sui mercati finanziari con perdite miliardarie. Ma questi effetti non sono ancora percepiti dalle famiglie. Segni meno in Borsa colpiscono tutto sommato pochi investitori e le perdite possono sempre essere recuperate se il clima dovesse cambiare. Ci sono però anche altre conseguenze legate alla sfiducia dei mercati finanziari che non si sono ancora verificate ma che potrebbero ...

Il Futuro delle news è nella collaborazione tra editori e grandi player della rete : Il mondo digitale più integrato con la carta e i produttori di news più vicini ai grandi player del mercato pubblicitario online, a cominciare da Google, Facebook e Twitter. Si è chiusa così la decima edizione di Crescere tra le righe, il convegno organizzato a Borgo La Bagnaia (Siena) dall’Osservatorio giovani-editori. «Ora i protagonisti hanno c...

Dieci anni al servizio delle persone - Polis approva il bilancio e si prepara alle sfide sul welfare del Futuro : In un decennio la realtà cooperativa è passata da 630 a 1.048 soci, da un fatturato di 18 milioni a 38 milioni, rendendosi protagonista dello sviluppo locale prendendosi carico di seimila utenti , ...

Papa : collaborazione ecumenica per il Futuro dei giovani e delle famiglie : In altre parole, respingiamo l'affermazione che la non conformità ai comandamenti della globalizzazione e all'"autonomia dell'economia", porta all'espansione della povertà e a sviluppi e conflitti ...

Net promoter score e ascolto delle imprese - le sfide del Futuro delle banche : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Una relazione articolata che, dopo un decennio complicato, può trovare nella tecnologia una risorsa per migliorare e adeguarsi ai cambiamenti del mercato. E’ il rapporto tra imprese e banche, oggi più che mai interessate a ristabilire una dialettica basata su fiducia e trasparenza con i propri clienti, utile anche ai fini reputazionali: in un mondo sempre più connesso, anche nel credito iniziano a ...

Net promoter score e ascolto delle imprese - le sfide del Futuro delle banche : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Una relazione articolata che, dopo un decennio complicato, può trovare nella tecnologia una risorsa per migliorare e adeguarsi ai cambiamenti del mercato. E’ il rapporto tra imprese e banche, oggi più che mai interessate a ristabilire una dialettica basata su fiducia e trasparenza con i propri clienti, utile anche ai fini reputazionali: in un mondo sempre più connesso, anche nel credito iniziano a ...

Ecclestone : 'Sono preoccupato per il Futuro della F1 - Todt la trascura' : Il suo progetto principale riguarda la sicurezza stradale, ma non deve perdere di vista lo sport'. Bernie Ecclestone, intervistato da L'Equipè usa toni accorati per parlare della sua creatura, la ...

Il Futuro della plastica - due giorni di discussione a Milano : Milano - Il futuro della plastica, lo stato di salute del settore della trasformazione e le sfide che deve affrontare sono al centro del convegno 'A circular future with plastics', in programma a ...

Milano Arch Week nella seconda edizione “Urbania - uno sguardo sul Futuro delle città” : La seconda edizione milanese di Arch Week è in corso dal 23 maggio e terminerà domenica 27 proponendo un programma vario e dalle molte iniziative. Dal titolo “Urbania, uno sguardo sul futuro delle città” è chiaro che la tematica prescelta, e voluta dal direttore artistico Stefano Boeri, verte sull’Architettura in città. Così come il titolo del programma stesso, “About a City. Places, ideas and rights for 2030 citizens”, lo sottolinea ...

Agents of SHIELD 6 : Clark Gregg parla del Futuro della serie Tv : Agents of SHIELD 6: Clark Gregg ci sarà nella sesta stagione? A poche ore dal finale del precedente capitolo, i fan sono ansioni di scoprire se il protagonista che abbiamo conosciuto nei panni del Direttore Coulson ritornerà ancora nei prossimi episodi. Abbiamo già visto in precedenza come Agents of SHIELD 6 avrà meno episodie questo ci spinge a credere che siamo davvero arrivati alla fine. Il dubbio maggiore di Agents of SHIELD 6 riguarda però ...

News Sportive 23/05/2018 – Il Futuro di Icardi - i risultati del Giro d’Italia e lo spettacolo dell’NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : Il futuro di Icardi, la vittoria di Elia Viviani sul traguardo di Iseo, lo spettacolo dell’NBA e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

Il valore della natura al centro per il nostro Futuro : WWF Italia al Festival dello sviluppo sostenibile: 'Distruggere il capitale naturale può essere devastante per l'umanità'