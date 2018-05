IL CUORE NON ASPETTA | REGIONE LANCIA CAMPAGNA INFORMATIVA

Non solo polmoni e CUORE : il fumo danneggia anche i muscoli : fumo nemico della salute: non solo fa male ai polmoni e al cuore, ma anche ai capelli, alla pelle e ai muscoli. Una nuova ricerca, pubblicata su The Journal of Physiology, dimostra per la prima volta che il fumo diminuisce il numero di piccoli vasi sanguigni dei muscoli delle gambe. E’ noto che il fumo limiti la capacità di esercizio fisico ma la riduzione delle prestazioni sportive tipiche dei fumatori è attribuita al fatto che i polmoni ...

Georgette Polizzi a CUORE aperto ai suoi fan : 'Ho la sclerosi multipla - potrei non camminare più ma non mi arrendo' : persone che fanno sport e persone che non riescono più a camminare ma sapete cosa vi dico?!? IO FARÒ PARTE DELLA CATEGORIA PERSONE CHE CE LA FARANNO!! Io spaccheró il mondo perché amo la vita oltre ...

Il padre di Meghan non parteciperà al Royal Wedding : deve operarsi al CUORE : Nuovo dietrofront: alla fine Thomas Markle non accompagnerà la figlia Meghan all'altare. Il cerimoniale delle nozze reali al castello di Windsor ha subito una definitiva variazione perché il padre della sposa deve operarsi al cuore, dopo un infarto avuto l'8 maggio scorso. Lo rivela il sito TMZ, che ha seguito passo passo le altalene del programma della famiglia di Meghan. Che negli ultimi giorni ha subito continue variazioni, ...

Bianca Atzei a Domenica Live/ Dall’operazione al CUORE alla morte della nonna : periodo buio per la cantante : Bianca Atzei a Domenica Live, Dall’operazione al cuore alla morte della nonna e la fine della relazione con Max Biaggi: il periodo buio raccontato a Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:39:00 GMT)

Pira ad Avvenire : "Si continua a parlare alla pancia della gente e non al CUORE o all'anima" : Pur cogliendo la nuova fase della comunicazione politica e i nuovi linguaggi aveva invitato partiti e movimenti alla riflessione. Ma il problema è più generale, riguarda l' Europa e il mondo. È la ...

Massimo Boldi - lo strazio di un uomo tradito : 'Non telefonatemi'. La supplica strappa-CUORE : 'Fate a meno di telefonarmi'. Massimo Boldi e lo strazio di un compagno tradito riassunto in poche, tristissime parole. 'Sappiate che Cipollino può anche soffrire - ha fatto sapere l'attore milanese, ...

“Non c’è”. Nadia Toffa - di nuovo ansia. Le Iene - la trasmissione inizia e subito tutti si accorgono di quella sedia “vuota”. BattiCUORE e paura. La preoccupazione del pubblico cresce : la Toffa ha avuto un brutto male e si pensa subito al peggio. Il messaggio della conduttrice : Domenica 6 maggio è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Ma tutti, subito, si sono accorti di quell’assenza. Un’assenza pesante che si fa sentire: quella di Nadia Toffa. Ogni volta che la Toffa non c’è il pubblico si preoccupa. Ovvio, dopo aver fatto sapere di aver avuto un cancro, la sua assenza pesa e fa pensare al peggio. Cosa le è successo? Perché Nadia Toffa non ha presentato la puntata de Le Iene di domenica sera? È stata la stessa ...

Juventus-Bologna - “Non avete CUORE” : il clamoroso sfogo di Massimiliano Allegri : La Juventus vince ma non convince nemmeno… Allegri. “Non avete cuore“. Massimiliano Allegri letteralmente senza voce si gira così verso la sua panchina ad una manciata di minuti dalla fine di Juventus-Bologna. Uno sfogo durissimo che arriva quando la sua squadra era avanti 3-1 ma evidente non ha convinto la prestazione. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport: “Non è ancora fatta per lo Scudetto, ma abbiamo fatto un grosso ...

Europa League : la Finale è Atletico-Marsiglia - il CUORE del Salisburgo non basta. Goal di un ex Inter su un corner inesistente [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella rivela : "Mentre la testa ha già detto la sua - il CUORE invece non ha ancora parlato chiaro" : Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la tronista rivela il suo stato d'animo a pochi giorni dalla scelta.

Non solo prelibati ma buoni in tutti i sensi : scoperte nei ricci di mare le molecole 'amiche' del CUORE : scoperte nei ricci di mare le molecole 'amiche' del cuore: neutralizzano i radicali liberi e favoriscono la funzionalità del sistema cardiovascolare e il flusso del sangue nei vasi. Si chiamano ...

“Gay e felice”. L’attore si confessa da Silvia Toffanin. Il suo coming out fece scalpore e - dopo tanti anni - l’eco non si è ancora spenta. A Verissimo parla con il CUORE in mano : “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori.Ti senti sempre di essere o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra, di quelli che ne stanno riscuotendo meno. E’ molto angosciante” ha detto a proposito della scena attoriale americana, in base alla sua esperienza. Una confessione a cuore aperto davanti alle telecamere di Verissimo quella di Rupert Everett che davanti a Silvia Toffanin non ha avuto peli sulla ...

“Compleanno senza papà”. Tutti contro il super vip dopo il commovente scatto della figlia - sola in un giorno di festa. Lui - sex symbol amato da tutti - stavolta finisce nella bufera : “Non hai un CUORE - ti devi vergognare” : Uno dei vip più amati dai fan (e soprattutto dalla fan) di Hollywood, protagonista di un numero ormai quasi infinito di film d’azione, molti di grande successo, e considerato un sex symbol assoluto ancora oggi, nonostante le 55 primavere già alla spalle. Ma anche una star che ha fatto discutere e parecchio per la sua vita privata e per certe decisioni fatte pesare sul resto della famiglia hanno spinto molti utenti a puntare il dito ...