Il co-fondatore di Atari | Ted Dabney | viene a mancare all' età di 80 anni

(Di lunedì 28 maggio 2018) Uno dei primi pionieri dell'industria dei videogiochi, Ted, co-di, è venuto anella giornata di oggi all'età di 80, come ha annunciato un suo stretto conoscente tramite un post apparso su Facebook.Come riporta Eurogamer.net, la notizia è stata diffusa da Leonard Herman, che aveva scritto la storia diin un articolo del 2009 pubblicato su Edge. Ted, nato nel 1937 a San Francisco, era malato dalla fine del 2017 e aveva rifiutato le cure. Lo storico co-diè ricordato principalmente per aver sviluppato il primo videogioco arcade disponibile sul mercato, Computer Space, che gettò le fondamenta per un alto celebre titolo che ha fatto la storia dell'industria, Pong.Sui social si sono rapidamente moltiplicati i messaggi d'affetto da parte di tantissime personalità del settore, che hanno voluto porre l'ultimo saluto a un pioniere ...