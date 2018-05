Il calcetto è impossibile | come Fantozzi e la partita tra scapoli e ammogliati Ma è la

ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: La partita a calcetto è impossibile, sembra quella fantozziana tra scapoli e ammogliati ma è la fangosa realtà https:/… - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: La partita a calcetto è impossibile, sembra quella fantozziana tra scapoli e ammogliati ma è la fangosa realtà https:/… - TutteLeNotizie : La partita a calcetto è impossibile, sembra quella fantozziana tra scapoli e ammogliati ma… - Cascavel47 : La partita a calcetto è impossibile, sembra quella fantozziana tra scapoli e ammogliati ma è la fangosa realtà… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Chi non ricorda le memorabili scene delladi calcio ditrasu un campo da calcio paludoso? Una squadra di calcio di San Pietroburgo in Russia ha pensato bene di emulare la pellicolaana, allenandosi duramente tra tiri e parate in un campetto completamente invaso dal fango, con la differenza che anche se il pallone non rimbalza la partitella non viene annullata. L'articolo Ile latra. Ma è la fangosa realtà proviene da Il Fatto Quotidiano.