Ikea ritira la bicicletta Sladda | è pericolosa

(Di lunedì 28 maggio 2018) A quasi due anni di distanza dal suo ingresso nel mondo delle due ruote, il marchioè costretto a compiere una brusca frenata. La suamodulare vincitrice del prestigioso Red Dot Design Award nella categoria Best of the best, sarebbe infatti potenzialmenteper chi la guida, a causa di un errore nella progettazione nel sistema di trasmissione. Morale: il colosso svedese ha deciso di annunciare un maxi richiamo nei 26 Paesi in cui la bici è stata venduta, dando il via a un’immane operazione di risarcimento per i clienti. Il problema, in particolare, riguarderebbe la cinghia di trasmissione, che aveva sostituito la più classica catena in fase di progettazione per garantire più efficienza e più silenziosità alla pedalata. Questa cinghia, però, potrebbe rompersi all’improvviso, causando di fatto la caduta del ciclista, come è già accaduto in 11 ...