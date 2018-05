IKEA annuncia il richiamo della bicicletta Sladda Scoperto difetto che la rende

laragnatelanews

(Di lunedì 28 maggio 2018) Non accade spesso che un prodotto che viene messo in commercio in decine di paesi del mondo e che viene persino premiato per l’ottimo design, a distanza di poco meno di due anni venga ritirato dal mercato, e se questo avviene non può che essere per motivi seri, per evitare che unpossa mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. E quanto successo in questi giorni con il colosso svedese, che attraverso una nota ufficiale, hato la decisione di ritirare dal mercato uno dei suoi prodotti più recenti. Stiamo parlando di, lacheha lanciato sul mercato nel 2016, talmente apprezzata da essersi aggiudicata il Red Dot Design Award per la qualità del design. Qualcosa, tuttavia, non è andato come sperato e da qui la necessità di adottare un provvedimento estremo come il ritiro di tutti gli esemplari venduti a livello globale, per non mettere ...