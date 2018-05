Ida Platano Vs Sossio Aruta Uomini e donne | dall' amore alla guerra | nuovo litigio per i

Uomini e donne / Fuga d'amore per Ida Platano.... (Trono Over) : Uomini e donne, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:48:00 GMT)

Ida e Riccardo a Uomini e Donne/ La Platano contro Sossio Aruta (trono over) : Nello studio di Maria De FIlippi di Uomini e Donne oggi torneranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri per raccontare la loro storia d'amore. La dama, però, si schiererà contro Sossio Aruta.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri : “Ida Platano è la donna della mia vita” (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e donne - Riccardo Guarnieri : "Ida Platano è la donna della mia vita" : Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e donne. I due, che hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi da poche settimane (la puntata è andata in onda di recente), si stanno vivendo in maniera più approfondita nonostante a separarli ci siano qualche chilometro di troppo. Infatti, la dama vive a Brescia, mentre il cavaliere è di Taranto. Ida si è detta convinta di non ...

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo pronti tra cuori e selfie (Trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta non ha ancora trovato l'amore, ma il suo cuore è già occupato da una donna molto speciale. Proprio a lei, ieri, l'ex calciatore... Anche oggi Ida Platano e il suo Riccardo Maria Guarnieri sono pronti a vivere una bella giornata insieme. La conferma è arrivata poco fa sulle storie di Instagram dalla bella dama del trono over di Uomini e Donne che si mostra, in tutto il suo splendore, ...

Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri - la foto di coppia : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e Donne Over, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. La loro storia divisa tra alti e bassi, ha fatto sognare i telespettatori. Ecco la loro prima foto di coppia! Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono resi protagonisti di un vero e proprio colpo di scena. Durante una recente puntata di Uomini e Donne Over, dopo un ennesimo litigio, hanno suggellato il loro rapporto con un ...

UOMINI E DONNE / La dedica speciale di Ida Platano a... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani sceglierà Marco Cappagli o Giorgio Manetti? La dama ad un bivio: lascerà il programma?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:39:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri : prime foto di coppia : Con un colpo di scena in piena regola, ieri pomeriggio, Riccardo Guarnieri ha deciso di uscire dal programma assieme a Ida Platano, sotterrando, nel giro di pochi minuti, dubbi, ansie e aspettative per il futuro. Un lungo abbraccio e tanti baci hanno siglato la comune volontà di viversi lontano dalle telecamere, senza intromissioni esterne.prosegui la letturaUomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: prime foto di coppia pubblicato su ...

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Lasciano Uomini e Donne? Ecco cos'è accaduto dopo il bacio : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Uomini e Donne: dopo un lungo tira e molla, sembra che la dama e il cavaliere del trono over siano pronti a vivere la loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:50:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : pronti a lasciare il programma insieme? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: dopo un lungo tira e molla, sembra che la dama e il cavaliere del trono over siano pronti a vivere la loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida Platano : "Le mie amiche mi dicono che Riccardo non fa per me" : Ida Platano è una delle protagoniste delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La 36enne proveniente da Brescia, di origini siciliane, infatti, è protagonista di un lunghissimo tira e molla con Riccardo Guarnieri, 39enne proveniente da Taranto. Il rapporto tra Ida e Riccardo, infatti, è in una fase di stallo a causa di un episodio che il Cavaliere non riesce a ...

Uomini e donne : Ida Platano e RICCARDO GUARNIERI hanno lasciato il programma? : Continuano le registrazioni del trono over di Uomini e donne; grazie al blog Isa e Chia, scopriamo insieme quali sono le ultime novità provenienti dallo studio di Maria De Filippi (risalenti a mercoledì 2 maggio 2018). Come prima cosa, si è discusso della situazione sentimentale tra Gemma Galgani e il cinquantasettenne Marco: nonostante alcuni giorni passati insieme a Cecina, la dama ha tenuto a precisare di non aver trascorso delle notti di ...

Riccardo Guarnieri : ecco cosa penso di Ida Platano! : Riccardo Guarnieri, cavaliere del trono Over di Uomini e Donne rivela in un’intervista che cosa ne pensa di Ida Platano. Una rivelazione sconcertante e che ribalta la situazione a suo favore. Scopriamo le parole del tarantino! Uomini e Donne Magazine: Riccardo Guarnieri deluso da Ida Platano Riccardo Guarnieri, approdato a Uomini e Donne Over, ha nascosto sempre il suo passato misterioso. Come sapete a svelare l’arcano è ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano vince una sfida : Ida Platano vince una nuova sfida nel Trono Over di Uomini e Donne L’ultimo appuntamento della settimana a Uomini e Donne verterà nuovamente sul Trono Over. Le vicende sentimentali tormentate e ingarbugliate di dame e cavalieri continuano a occupare tre delle cinque puntate del dating show di Maria De Filippi. Oggi in studio si tornerà a parlare di Giorgio Manetti, ma ci sarà spazio molto probabilmente anche per una sfida tutta al ...