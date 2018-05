' I Signori del Calcio' | esclusiva Antonio Cassano su Sky | ' Il migliore Garrone | il

Signore e Signori : Al Bano e Romina - la replica del concerto evento della coppia : Sabato 26 maggio alle 21.25 va in onda su Rai1, la replica integrale di Signore e signori: Al Bano e Romina Power, lo show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 Maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Oggi che la reunion è una solidissima realtà da anni, i due stanno preparando la tournée per l’estate del 2018 e ultimamente sono apparsi in diversi ...

Chi è Young Signorino - il trapper più discusso del momento : Viso tatuato, in piena tradizione trap, scena di cui si definisce la Milf, 19 anni, già padre di un bambino di 2, originario di Cesena, Young Signorino , all'anagrafe Paolo Caputo , con i suoi video ...

Kabir Bedi/ Il ballo del Qua Qua con Romina Power sul palco di Signore e Signori : Kabir Bedi, celebre attore che ha interpretato Sandokan, sarà presente a Signore e Signori, Al Bano e Romina Power, il concerto evento che sarà trasmesso su Rai 1(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:51:00 GMT)

Da Signorini a Romina lo sport del momento è sparare sulla d'Urso : Complotto, complotto, complotto! Se non fosse che di mezzo c'è la guerriera d'acciaio Barbara d'Urso e il Grande Fratello più volgare che si sia mai visto, si potrebbe addirittura pensare a una mefistofelica congiura contro la signora di Mediaset. Ormai non passa giorno in cui divi della tv o associazioni di consumatori non si scaglino contro Barbarella. Ad ascoltare tutti pare che il suo reality incarni il peggio del peggio della tv (in ...

ALFONSO SignoriNI VS BARBARA D'URSO/ La conduttrice risponde e parla della fuga di sponsor (Grande Fratello) : ALFONSO SIGNORINI attacca BARBARA D'URSO a Chiambretti Matrix, chiamando in causa quello che definisce il finto moralismo del Grande Fratello. Le sue spiegazioni.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:35:00 GMT)

Young Signorino - la vita problematica del rapper di Cesena! : Chi è Young Signorino il rapper che sta spopolando su Youtube? Il ragazzo cesenaticense è stato ricoverato più volte in una clinica psichiatrica. Dichiara che satana è suo padre! Scopriamo tutto sulla vita di questo personaggio che sta ottenendo un successo dietro l’altro! Paolo Caputo, questo è il nome vero di Young Signorino, il trapper diciannovenne di Cesena. Il ragazzo in questione ha già un figlio ed è stato ricoverato nella clinica ...

29ª edizione del Festival del Profumo : ‘Signorina in Fiore’ by Salvatore Ferragamo vince il titolo di miglior fragranza made in Italy : ‘Signorina in Fiore’ by Salvatore Ferragamo vince il titolo di miglior fragranza made in Italy alla 29ª edizione del Festival del Profumo Ieri sera, presso il Pirelli Hangar Bicocca di Milano, la giuria del celebre concorso di Accademia del Profumo ha premiato Signorina in Fiore di Ferragamo Parfums come miglior fragranza Femminile made in Italy. Signorina in Fiore, ultima nata della collezione Signorina di Ferragamo Parfums è ...

Signorini contro il Gf : 'Batte tutti i record del trash - Barbara D'Urso finta moralista' : Il Grande Fratello quest'anno, non senza aver scatenato polemiche, sta andando alla grande dal punto di vista degli ascolti. La conduzione di Barbara D'Urso infatti ha rinverdito il reality che negli ...

Alfonso Signorini : 'La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose' : Più tenero il parere su Alessia Marcuzzi: 'La più estranea al mondo della tv. Il che ha lati positivi e negativi. È la più politicamente corretta, ha viaggiato e letto molto'.

Alfonso Signorini : ‘La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose’ : “Mi ha fatto capire il valore delle cose“: così Alfonso Signorini ha parlato della leucemia, malattia che lo ha colpito al termine del 2014 e da cui è guarito dopo anni di fatica e di sofferenza ma non senza guadagnarci una maggiore consapevolezza su di sé e su ciò che lo circonda, come ha puntualizzato lo stesso direttore di Chi. La notte degli chef di Signorini Ceciclia Rodriguez e ...

Alfonso Signorini e la leucemia/ “Ho scoperto il valore delle cose!” - e sulle adozioni gay dice che… : Alfonsi Signorini: “Barbara d'Urso? Finto moralismo. Grande Fratello record del trash”. Il giornalista parla anche della malattia e della scoperta della leucemia.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:34:00 GMT)