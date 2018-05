I migliori giochi da giardino e per il parco | scelti da Huffpost

Giochi Auto iPhone : ecco i migliori : La maggior parte degli utilizzatori di smartphone utilizza lo stesso non solo per questioni lavorative ma anche per svago. Parlando di iPhone nello specifico, su App Store è possibile trovare una grandissima varietà di Giochi per ogni passione e divertimento. Oggi andremo ad analizzare i Giochi Auto iPhone e alcuni di essi fanno parte anche della nostra selezione dedicata ai migliori Giochi iPhone. Sullo Store di Apple, i Giochi Auto iPhone sono ...

Bandai Namco annuncia risultati finanziari migliori del previsto grazie alle vendite di giochi in occidente : Dopo EA, anche Bandai Namco ha annunciato i risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018.Come potete vedere nella tabella sottostante riportata da Dualshockers, sia le vendite che i profitti hanno mostrato una crescita anno su anno:Inoltre, l'editore ha ottenuto risultati migliori del previsto rispetto alle previsioni più recenti. Secondo il comunicato stampa, ciò è in parte dovuto al fatto che le vendite di videogiochi ...

God of War è uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni : È l'ultimo capitolo di una storica serie di avventura e combattimento, ma ha una storia diversa e da settimane se ne parla benissimo The post God of War è uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni appeared first on Il Post.

I migliori giochi iPhone : iPhone è senza alcun dubbio uno degli smartphone che riesce meglio a far lavorare assieme la parte hardware e quella software. Da questo ne deriva un’incredibile fluidità e una potenza molto alta, rispetto alle caratteristiche tecniche utilizzate. Proprio per questo motivo iPhone, specialmente nella sua declinazione Plus, si presta decisamente bene ad eseguire anche i giochi più pesanti e riesce a soddisfare la maggior parte degli utenti. ...

Google Play Award 2018 : ecco i migliori giochi e le migliori app per Android : Anche questa volta i Google Play Awards 2018 hanno incoronato le migliori app e giochi per Android suddivisi per diverse categorie, alcune delle quali nate di recente! L'articolo Google Play Award 2018: ecco i migliori giochi e le migliori app per Android proviene da TuttoAndroid.

I migliori smartphone Samsung - Google e Apple monetizzano di più nei giochi : Secondo uno studio condotto da DeltaDNA, gli ultimi smartphone Apple, Google e Samsung raggiungono più alti livelli di monetizzazione rispetto ad altri modelli L'articolo I migliori smartphone Samsung, Google e Apple monetizzano di più nei giochi proviene da TuttoAndroid.

migliori giochi sparatutto PC : Quello degli sparatutto è uno dei generi videoludici più apprezzati, caratterizzato da diversi sottogeneri ed in continua evoluzione. Come facilmente intuibile, si tratta di una tipologia di giochi all’interno del quale vengono raccolti diversi giocatori che hanno il compito di sopravvivere sconfiggendo i nemici. I tre differenti sottogeneri preannunciati poc’anzi sono: FPS – sparatutto in prima persona TPS – sparatutto ...

I migliori giochi da tavolo del momento : Più che del dolce dormire, per ogni gamer aprile è il mese del gioco duro. La scorsa settimana si è svolta la Play di Modena, la fiera del gioco da tavolo e di ruolo più importante del paese e come ogni anno è tempo di fare qualche consuntivo. Le novità erano parecchie, molte anche le anteprime dei titoli che verranno: non è stato facile scegliere le migliori ma ce l’abbiamo fatta. Quest’anno a regnare sono stati gli astratti, quei ...

I 10 migliori giochi gratis su Steam : Con i migliori giochi gratis su Steam si può dire addio alla vita sociale e tuffarsi nelle avventure più disparate tra mondi infiniti da esplorare con una grafica estremamente realistica o, al contrario, in universi dallo stile cartoon, ma dalla trama inaspettata. Se è vero come è vero che un gioco acquistato su tre non viene mai utilizzato, perché non pescare nell’ampio catalogo free per divertirsi a cuor leggero? Abbiamo scelto dieci ...

Le nuove App e i giochi migliori secondo Google Android Excellence di aprile 2018 : Ecco quali sono secondo Google con la sua sezione Android Excellence le nuove migliori applicazioni e i nuovi migliori giochi da scaricare tramite il Play Store nel mese di aprile 2018.Google ha aggiornato proprio oggi la sezione trimestrale delle migliori applicazioni e dei migliori videogiochi che un utente con smartphone Android dovrebbe scaricare tramite il Play Store.Questa sezione si chiama Android Excellence, che racchiude tutti quei ...

Le nuove App e i giochi migliori secondo Google Android Excellence di aprile 2018 : Ecco quali sono secondo Google con la sua sezione Android Excellence le nuove migliori applicazioni e i nuovi migliori giochi da scaricare tramite il Play Store nel mese di aprile 2018.Google ha aggiornato proprio oggi la sezione trimestrale delle migliori applicazioni e dei migliori videogiochi che un utente con smartphone Android dovrebbe scaricare tramite il Play Store.Questa sezione si chiama Android Excellence, che racchiude tutti quei ...

I migliori 15 Giochi FPS e TPS Spara tutto in prima e terza persona per Android ed iOS : Abbiamo selezionato i migliori 15 Giochi FPS e TPS Spara tutto in prima e terza persona per Android ed iOS (iPhone ed iPad) 15 tra i migliori Giochi Spara tutto per smartphone e tablet sia Android che iOS Sul Play Store sono presenti migliaia di Giochi e scegliere qual è il miglior gioco Spara tutto […]

migliori giochi offline Android per giocare senza internet : Molti giochi disponibili su Android funzionano correttamente solo se è presente una connessione ad internet, in particolare se si interfacciano con Google Play Games (l’app in grado di monitorare i progressi di gioco e di salvarli online). Nonostante la grande diffusione di piani tariffari con svariati GB a disposizione, non sempre lo smartphone avrà abbastanza […] Migliori giochi offline Android per giocare senza internet

migliori giochi PS4 PlayStation VR : Il PlayStation VR è stato lanciato da poco più di un anno e i titoli interessanti da giocare sono in continuo aumento. In questo approfondimento elencheremo e descriveremo quei giochi che a nostro parere meritano di essere provati con il VR. Stilare una classifica dei Migliori giochi per PS4 VR, non è facile, vista la natura poco omogenea dei titoli VR. Ci limiteremo, quindi, a fornirvi un elenco motivato di quelli che secondo noi sono i ...