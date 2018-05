I medici della Lazio al Camp Nou insieme all' Isokinetic per la partita contro gli

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita : Dipartimento di Ginecologia e medicina della Riproduzione - Humanitas : I Centri Italiani per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) sono diffusi su tutto il territorio nazionale e, da quando sono stati ridimensionati i limiti imposti in passato dalla Legge 40, oggi si applicano, nel nostro Paese, le procedure più avanzate. Per una coppia che non riesce a concepire e vuole verificare se ciò è dovuto a problemi di infertilità, rivolgersi a un Centro per può essere più facile di quello che immagina. Per aiutare ...

Emergency medicine Day : lanciata la Giornata della medicina d’emergenza : L’Emergency Medicine Day è stata lanciata dalla European Society for Emergency Medicine, che rappresenta 33 Paesi europei. L’iniziativa della Giornata, prevista il 27 maggio, non si limita ai paesi aderenti, ma vuole raggiungere un coinvolgimento più ampio possibile: lo scopo è ribadire la necessità di una medicina d’emergenza avanzata, omogenea e standardizzata per difendere universalmente il diritto alle cure migliori in ...

Morti in corsia - i medici della commissione non denunciarono per evitare lo scandalo : La commissione Medica dell'ospedale di Saronno , Varese, , chiamata a valutare la segnalazione di alcuni infermieri relativa al 'protocollo' farmacologico applicato dal vice primario del pronto ...

Febbo : i medici pagano l'immobilismo della Regione : L'Aquila - "Dall'esecutivo regionale e dall'assessore Paolucci ci saremmo aspettati un atteggiamento completamente diverso sul problema inerente le indennità di rischio percepite dalle Guardie mediche. Infatti, sono stati completamente disattesi sia gli impegni assunti attraverso la risoluzione approvata unanimemente in Consiglio regionale, ad ottobre scorso, sia le aspettative dei medici che dopo mesi non hanno avuto ...

Safe Water 2018-020 : il progetto della Società Italiana di medicina Ambientale per un uso consapevole del : In Italia disponiamo di circa 7.841 corpi idrici superficiali, 534 grandi invasi e oltre 8.000 piccoli invasi con un consumo che è cresciuto del 600% dal secolo scorso: condizione che mette a rischio gli approvvigionamenti al verificarsi di eventi siccitosi. Ma alle criticità legate agli aspetti quantitativi si associano anche quelle qualitative a seguito di minacce naturali e soprattutto antropiche dovute prioritariamente ai settori produttivi ...

L'Amministrazione Accorinti a confronto con i medici della sanità messinese : 'Dando atto della continuità di rapporto che c'è stata in questi anni col mondo della medicina, il sindaco Accorinti ha evidenziato l'inaccettabilità della prevista riduzione del servizio del 118 , ...

Spopolano le bufale sul cancro : la risposta della medicina italiana Video : Le bufale sono un problema attuale e una minaccia reale: a tal punto che sia le nazioni che alcune multinazionali stanno prendendo provvedimenti per arginarlo [Video]. Le bufale sul cancro Oltre che a ledere una corretta rappresentazione sociale e politica delle loro vittime, le fake news colpiscono anche in campo medico: oggetto prediletto è il cancro. Una rapida ricerca sul web permette di vedere le innumerevoli false cure che pretendono di ...

medicina estetica : pelle opaca e rugosa per il fumo - nemico della bellezza : Tra i temi al centro del 39° Congresso nazionale di Medicina estetica (Sime) che si è chiuso ieri a Roma, ci sono state anche le conseguenze “estetiche” del fumo, come la pelle opaca, grigiastra e meno elastica. Dal meeting è emerso che scegliere prodotti alternativi (e-cig o prodotti a tabacco riscaldato) potrebbe contribuire a ridurre i danni causati dall’esposizione al fumo. “E’ importante che a un congresso di ...

[L'analisi] Il metodo di Papa Francesco per guarire la piaga della pedofilia. Una medicina amara : Il caso dei vescovi cileni è diventato una cartina di tornasole per valutare la validità del metodo Francesco per guarire la Chiesa cattolica dalla piaga della pedofilia. Un peccato odioso che ha ...

medicina estetica - prevenire l'invecchiamento della pelle in 6 passi : ATTIVITA' FISICA: è fondamentale fare sport e attività aerobica per migliorare la circolazione del sangue e l'ossigenazione delle cellule cutanee. SOLE: esporsi troppo ai raggi solari invecchia la ...

Bellezza - da biofiller ai tattoo bianchi : i trend della medicina estetica : Il tatuaggio da nero o a colori diventa bianco, mentre i filler diventano biologici e biodegradabili. Sono solo alcune delle novità che saranno presentate al 39esimo congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime), al via oggi a Roma e in corso fino a domenica. Ben lungi dal passare di moda, il tatuaggio è una pratica sempre più sdoganata e ormai diffusa non solo tra i giovani e gli adolescenti, ma anche tra gli adulti. Nel ...

Camorra : arrestati due medici della Napoli bene in affari con il clan Lo Russo/ Riciclaggio di denaro sporco : Camorra, arrestati i fratelli D'Ari: medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo. Gravi le accuse nei loro confronti, che avrebbero gestito dei ristoranti assieme ai camorristi

medici è il nuovo segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Campania : Lorenzo Medici è il nuovo segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Campania. Con la sua elezione la Cisl mette fine ai commissariamenti che hanno segnato l'ultima stagione del sindacato. A ...