I bambini cosa ci comunicano attraverso i loro disegni?

Sindrome del bambino scosso - mai scuotere i bambini : ecco cosa succede : Mai scuotere i bambini potrebbe provocare la Sindrome del bambino scosso e dar vita a problemi di salute anche seri. ecco cosa succede.

Cosa vogliono i bambini da una vacanza : le risposte che i genitori non immaginano : Altri, invece, dimostrano di avere una mentalità molto aperta: 'La miglior vacanza è quella che ti permette di conoscere facilmente le varie culture del mondo'. Si passa poi alle attività: c'è chi ...

“Eroe”. Malore per l’autista dello scuolabus : cosa accade mentre è al volante. Stava portando i bambini a casa come ogni giorno - poi succede l’impensabile. Una storia molto toccante : La storia di Sante Quaranta ha fatto in poco tempo il giro del web, perché è una di quelle tragedie che sa di eroismo. come tutti i giorni era alla guida dello scuolabus che doveva accompagnare i piccoli studenti a scuola. Questo era da sempre il suo lavoro. E in un giorno qualsiasi come quelli di sempre, è stato colto da un improvviso Malore. come suo ultimo gesto però ha voluto mettere in salvo i piccoli di cui aveva la responsabilità: ...

'La mafia è cosa vostra' - il nuovo brano di Mak. Tra le voci del coro i bambini del Navarra di Pioppo : Monreale, 14 aprile 2018 ' La mafia è cosa vostra ' è il nuovo inedito di Mak , rapper siciliano, in uscita venerdì 20 aprile sulle piattaforme streaming , Youtube, Facebook, e acquistabile online su Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play & YouTube Music e molti altri. Si tratta di un invito alla riflessione contro ogni forma di violenza e ...

Youtube raccoglie dati sui bambini per la pubblicità? Cosa denunciano i consumatori : YouTube raccoglierebbe dati sui bambini per traghettare meglio le pubblicità: è questa l’accusa presentata da una coalizione statunitense di 23 gruppi in difesa dei consumatori, della privacy e dei minori alla Federal Trade Commission americana (la Commissione federale per il commercio). Secondo la coalizione, la piattaforma di condivisione video (di proprietà di Google) ha raccolto e tratto profitto dalle ...

Maestra contro i bambini : cosa sono i traumi e come ci colpiscono? : Niente scuola questa mattina per i bambini di Varedo in provincia di Monza. La Maestra è stata arrestata e messa agli arresti domiciliari una volta verificate le accuse mosse da alcuni genitori degli studenti. A quanto pare i bambini venivano maltrattati sia verbalmente che fisicamente, e questi nonostante la tenera età (indicativamente dai 4 ai 6 anni) se ne lamentavano a casa. Dopo diversi episodi simili un gruppo di genitori ha deciso di ...

Roma - l’asilo dell’orrore. Vergogna allo stato puro. “Ecco cosa faceva ai bambini”. In manette un uomo di 25 anni : Orrore allo stato puro in un asilo di Roma. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne. L’accusa è pesantissima. A far scattare le indagini i racconti delle bambine ai genitori che, allarmati, hanno avvertito le autorità per fare piena luce. L’uomo è accusato di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza ...