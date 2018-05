Honeywell | Fiom | cig negata a lavoratori | si rispettino accordi

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Quando non si rispettano glipresi, non si rispettano i. Lo scorso 16 febbraio è stata raggiunta un’intesa fra l’azienda, il ministero dello Sviluppo economico e le organizzazioni sindacali con la quale ci si impegnava alla reindustrializzazione dello stabilimento, salvaguardando gli operai con la cassa integrazione fino a febbraio 2019”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Michele De Palma, segretario nazionale, e Davide Labbrozzi, segretario delladi Chieti mentre idelladi Chieti sono questa mattina in presidio davanti al ministero dello Sviluppo economico, per chiedere al governo il rispetto deglisottoscritti.Ora, rilevano, “la cassa integrazione vienee 400si ritrovano senza nessun reddito con il rischio di essere tutti licenziati. ...