«History of Football» | su History la maratona sulla storia del calcio

History of Football : la storia del calcio su Sky : Arriva History of Football su Sky: si tratta di una maratona di due settimane dedicata al mondo del calcio: ecco tutte le anticipazioni Il calcio è l'indiscusso protagonista della maratona di due settimane History of Football. A poche settimane dai Mondiali 2018, il canale 407 di Sky dedica un'intera programmazione al mondo del calcio. History of Football su Sky: quando inizia Da lunedì 28 maggio 2018 fino al 10 giugno

History of Football : il canale 407 di Sky celebra il calcio con una programmazione h24 di documentari : Gianluca Vialli In tutto il mondo History parlerà una sola lingua: quella del pallone. In occasione dei mondiali di Russia, da domani al 10 giugno, il canale 407 di Sky (visibile per l’occasione a tutti i clienti abbonati) proporrà History of Football, maratona di due settimane dedicate interamente alla storia del calcio. 24 ore al giorno, sette giorni su sette di documentari verrà celebrato il gioco più bello al mondo: le partite più ...

'History of Football' - ecco la grande storia dei Mondiali : ... le notti magiche di Italia '90 , ; Portatemi la testa di Maradona , l'incredibile carriera del "Pibe de Oro", ; Francia '98: Ronaldo contro Zidane ; I sette gol che hanno scioccato il mondo , la ...

History of Football : la storia del calcio in TV : Cinque documentari di un'ora ciascuno dedicati agli allenatori che hanno avuto un impatto determinante sul mondo del calcio. I grandi del calcio: testa a testa . Il calcio non è solo una sfida tra ...

History of Football - viaggio nel tempo e nel calcio pre mondiali 2018. Con Pelè e Vialli : Un viaggio nel tempo alla scoperta dello sport più bello del mondo. È quello che vuole regalare History of Football, una maratona televisivo-sportiva che andrà in onda in oltre 160 paesi dal 28 maggio al 10 giugno su History (in Italia sul canale 407 di Sky). Si parla di una programmazione di 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. a mo’ di riscaldamento in attesa dei mondiali di Russia (che inizieranno il 14 giugno). E proprio i Campionati del ...

Tv - Vialli nella squadra di History of football : Manuel Neuer, Paul Breitner, Philipp Lahm, Ryan Giggs, Rivelino, Lothar Matthaeus, Christian Karembeu, David Villa, Gary Lineker, Mario Kempes. E, soprattutto, Edson Arantes do Nascimento, detto anche Pelé. Questi sono alcuni dei calciatori che ‘vestiranno’ la maglia di history in occasione di history of football,due settimane di programmazione dedicate alla storia del calcio. Un vero e proprio dream team di cui fanno parte anche ...