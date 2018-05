HEATHER PARISI DI PIETRA La frecciatina di Simona Ventura | Lorella

Simona Ventura loda Lorella Cuccarini - frecciatina alla Parisi : la reazione di HEATHER : Amici, Simona Ventura contro Heather Parisi: viene tirata in ballo pure Lorella Cuccarini Ormai non ci sono più dubbi: c’è vera e propria antipatia tra le giurate di Amici 17 Simona Ventura e Heather Parisi. Nell’ultima puntata del talent show la conduttrice non ha risparmiato una frecciatina alla collega tirando in ballo Lorella Cuccarini, storica […] L'articolo Simona Ventura loda Lorella Cuccarini, frecciatina alla Parisi: ...

Video del duetto di Einar con Gino Paoli in Che cosa c’è a rischio eliminazione tra i commenti di Elisa e HEATHER Parisi : Einar con Gino Paoli ad Amici di Maria De Filippi, un duetto magico nel corso della semifinale del programma in diretta su Canale 5 domenica 27 maggio. Eccezionalmente di domenica, la semifinale di Amici vede una lunga serie di ospiti del canto e del ballo esibirsi in duetto con i cinque concorrenti ancora in gara, in vista della finale della prossima settimana. Einar con Gino Paoli duetta sulle note della canzone Che cosa c'è, che il ...

HEATHER PARISI si risposa : il post misterioso su Instagram : Heather Parisi è senza dubbio il nuovo caso mediatico della stagione. Nuovo giudice di Amici 2018, imperturbabile, apparentemente fredda e poco empatica verso i concorrenti del talent (a parte qualche rara eccezione, fra queste la sua conterranea Laureen), spesso polemica con i colleghi. Eppure Heather, incurante delle critiche e della poca simpatia suscitata nel pubblico, marcia a testa alta in mezzo ai detrattori, parlando poco in trasmissione ...

Amici : Biondo nel mirino di Arisa - HEATHER PARISI lo critica ancora : Arisa critica Biondo ad Amici 2018 Serale: “Moda passeggera. Sicuramente farai più soldi” Arisa new entry di Amici 2018 Serale. Ospite nella quinta puntata di sabato 5 maggio, sin da subito la cantante sembra presa dal ruolo di giudice e critica Biondo. Queste le parole da lei pronunciate in diretta TV su Canale5, nel commentare […] L'articolo Amici: Biondo nel mirino di Arisa, Heather Parisi lo critica ancora proviene da ...

Amici di Maria De Filippi - Simona Ventura contro HEATHER PARISI in diretta : 'Posa il fiasco. Fai la mammina ma...' : Tra Simona Ventura e Heather Parisi un regolamento di conti in diretta ad Amici di Maria De Filippi . Dopo una settimana di insulti social, le due showgirl si sono scontrate nuovamente. Pesantissima ...

Amici serale 2018 : Emma Marrone - Biondo e l'autotune/ Il silenzio di HEATHER PARISI mette fine alle polemiche? : La quarta puntata di Amici serale 2018 viene vinta da Irama ma Biondo e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Amici 2018 - Simona Ventura contro HEATHER PARISI : 'Posa il fiasco' : Kate Middleton e William: il Royal baby ha ufficialmente un nome - LEGGI Ma poi ci si rende conto che siamo ad Amici 2018 e non al Dopofestival, quindi si torna a gareggiare e per la cronaca, ...

Amici 2018 - Simona Ventura replica alla Parisi : «Posa il fiasco perché non ci siamo proprio eh!». Ma HEATHER è impassibile : Simona Ventura - Amici 2018 “Partiamo da un dato certo ed incontrovertibile, cara Heather. Tutto questo immenso casino l’hai iniziato tu”. Simona Ventura esordisce così per replicare al duro attacco ricevuto dalla Parisi in settimana. Durante la quarta puntata del Serale di Amici 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo) la Mona ha rispedito al mittente l’accusa di avere istigato violenza sui social per aver ...

Amici 2018 - ancora scontro tra HEATHER PARISI e Simona Ventura. L’insostenibile dibattito su Biondo : La quinta puntata di Amici 17, come prevedibile, si è contraddistinta dallo scontro tra le due prime donne della commissione esterna, Heather Parisi e Simona Ventura. Dopo le frecciatine lanciate via social durante la settimana appena terminata, l’appuntamento con il talent show del sabato sera di Canale 5 si è aperto con un insostenibile dibattito durato mezz’ora abbondante sul cantante Biondo e sulla questione “auto-tune sì, auto-tune no”. Un ...

'Amici 17' - De Martino-show. HEATHER PARISI e Simona Ventura si scannano per Biondo : La quarta puntata di Amici17 ha meno ospiti delle precedenti , The Kolors, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, , ma una Emma Marrone in grandissima forma: canta, fa discorsi motivazionali, scherza sulla ...

Amici 2018 Serale : la Ventura attacca HEATHER PARISI e lascia lo studio : Simona Ventura si scaglia contro Heather Parisi e lascia lo studio di Amici 2018 Simona Ventura protesta contro Heather Parisi e lascia lo studio del Serale di Amici 2018. Succede nella quarta puntata, in cui tiene ancora banco la polemica sull’auto-tune. Ad inizio serata, la Ventura accusa nuovamente la giurata “avversaria” con queste frasi: “Tutto […] L'articolo Amici 2018 Serale: la Ventura attacca Heather Parisi ...

HEATHER PARISI vs Simona Ventura e Biondo/ Lite in diretta - ma il pubblico è con la showgirl (Amici 17) : Heather Parisi contro Simona Ventura, la Lite continua in diretta nella quarta puntata del serale di Amici 2018, dopo le scuse di Biondo. La Ventura lascia lo studio, poii...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Simona Ventura smaschera HEATHER PARISI e lascia lo studio di Amici 17 : Heather Parisi ha messo un like contro Biondo? Simona Ventura ne è certa! La puntata di stasera di Amici 2018 è iniziata con lo scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi che hanno parlato di quanto successo questa settimana sul caso che vedeva come protagonista Biondo. Il ragazzo, che era stato difeso della madre, l’ha stasera ringraziata e le ha ricordato di volerle molto bene. Inoltre il cantante della Squadra Bianca ha anche aggiunto di ...

Amici17 - Simona Ventura difende Biondo e si scaglia contro la Parisi : HEATHER posa il fiasco! - poi lascia lo studio : Maria De Filippi apre la quarta puntata di Amici parlando subito della questione Biondo e della querelle con Heather Parisi. Prima Maria fa ascoltare la lettera che la madre di Biondo ha scritto in ...