“Hanno deciso!” Albano e Romina | la news è da capogiro I beninformati sono certi e

caffeinamagazine

: Solo in Italia può succedere ciò che sta accadendo in queste ore. Si sta scrivendo una delle più brutte pagine dell… - zaiapresidente : Solo in Italia può succedere ciò che sta accadendo in queste ore. Si sta scrivendo una delle più brutte pagine dell… - LegaSalvini : #Zaia: 'Solo in Italia può succedere ciò che sta accadendo in queste ore. Si sta scrivendo una delle più brutte pag… - RaiNews : #Cottarelli con il trolley e lo zaino al @Quirinale. In corso il colloquio con #Mattarella ? -

(Di lunedì 28 maggio 2018)Carrisi ePowerstati una delle coppie che hanno fatto letteralmente sognare i fan negli anni Ottanta. La musica li aveva uniti, poi la tragica scomparsa della primogenita Ylenia ha iniziato a sfaldare il loro rapporto, poi sfociato nella separazione e poi nel divorzio. Nel 1998 Al Bano ha iniziato una lunga relazione con Loredana Lecciso. Relazione chiusa definitivamente pochi mesi fa. Tra le pagine del settimanale Chi, Carrisi ha raccontato la sua verità: “Loredana ha fatto dei passi che hanno lasciato il segno, come quello di abbandonare Cellino San Marco, i primi di dicembre, mentre stavo tornando dal Canada e di non farvi più rientro. E’ stata una sua scelta e l’ho subita, ma Loredana sa meglio di chiunque altro qual è il mio rapporto con”. Queste le parole del cantante, che ha voluto precisare come siano andate le cose tra lui e la mamma dei suoi ...