Grillo | Italiani avviliti | mercato parla per loro

Governo - Grillo attacca : "Qualcuno parla al posto degli italiani" : La gag, è evidente, nasconde un messaggio per il Colle che ieri sera, annunciando la fine dell'esperimento Conte, ha detto di non aver condiviso il nome di Paolo Savona all'Economia perché 'l'...

Grillo : “Gli italiani sono avviliti e non parlano. Oggi il mercato parla al posto loro” : “Questa mattina sono uscito e ho visto questa cosa avvilente, le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero state sostituite da un alieno come nei film di fantascienza. Perché la gente non parla? Perché è avvilita la gente? Perché c’è qualcuno che parla al posto di milioni di italiani: il mercato. Il mercato Oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo in Italia”. Lo afferma, in ...

Grillo rilancia il referendum sull'euro : 'Gli italiani devono esprimersi' : Beppe Grillo rilancia il refrendum sull'euro . In un'intervista al sito francese Putsch il fondatore di M5S ha detto chiaramente di aver 'proposto un referendum per la zona euro', 'voglio che il ...

Grillo : “Voglio un referendum sull’Euro - gli italiani devono esprimersi” : Il comico genovese, in un'intervista rilasciata al mensile Putsch, rilancia il referendum sull'Euro: "Ho proposto un referendum per la zona euro e voglio che il popolo italiano si esprima. Tutti i trattati che sono stati firmati erano giusti ma sono stati deformati da regolamenti".Continua a leggere