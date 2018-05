ilfattoquotidiano

: Grillo: “Gli italiani sono avviliti e non parlano. Oggi il mercato parla al posto loro” - fattoquotidiano : Grillo: “Gli italiani sono avviliti e non parlano. Oggi il mercato parla al posto loro” - beppe_grillo : FERMIAMO IL DECRETO MARTINA! Venerdì 25 Maggio a Bari ci sarà una manifestazione contro gli espianti e gli avvelena… - beppe_grillo : Domenica 20 maggio torna la #GiornatadelleOasi, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) “Questa mattinauscito e ho visto questa cosa avvilente, le persone non, guardano nel vuoto, come se fossero state sostituite da un alieno come nei film di fantascienza. Perché la gente non? Perché è avvilita la gente? Perché c’è qualcuno chealdi milioni di: il. Ilè lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo in Italia”. Lo afferma, in un video su facebook, BeppeL'articolo: “Glie nonilalloro” proviene da Il Fatto Quotidiano.