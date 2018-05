Grande pubblico per la seconda edizione della Tattoo Mine Convention | svoltasi alla

Grande pubblico al Mi Ami Festival : MILANO, 26 MAG - Con l'arrivo a sorpresa di Calcutta sul palco principale, ormai all'una e mezza di notte ma di fronte a migliaia di spettatori ben informati, si è chiusa la prima giornata del Mi Ami ...

FABIANA BRITTO - GUEST STAR DEL Grande FRATELLO 2018/ Momenti "hot" e prima doccia : la reazione del pubblico : FABIANA BRITTO, modella e showgirl brasiliana, ieri sera ha varcato la porta del GRANDE FRATELLO: resterà nella Casa per un paio di giorni come accaduto per il Ken umano.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:20:00 GMT)

PRIMO FINALISTA Grande FRATELLO 2018 / Chi è? Simone Coccia! Tutti lo nominano - ma il pubblico lo ama! : Chi sarà il PRIMO FINALISTA del GRANDE FRATELLO 2018? Barbara D'Urso pronta a proclamarlo nella nuova diretta: sarà uno tra Alberto Mezzetti e Matteo Gentili?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:37:00 GMT)

Simona Izzo/ L'attrice ha ritrovato popolarità - ma il pubblico vorrebbe più spazio per lei (Grande Fratello) : Simona Izzo, L'attrice ha ritrovato grande popolarità all'interno del programma anche se il pubblico vorrebbe più spazio per lei nella trasmissione di Canale 5. (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:39:00 GMT)

Quest’anno Cannes premia film che piaceranno anche al Grande pubblico : A prescindere dalla nazionalità, in manifestazioni come Cannes si vedono film commerciali, film che sanno parlare a tutti, ma possiedono anche qualcosa di inedito e film che sembrano girati apposta per compiacere un pubblico di intellettuali che misura la grandezza di un’opera con la sua inacessibilità al grande pubblico. Purtroppo negli ultimi anni spesso hanno vinto questi ultimi, facendo la peggior pubblicità immaginabile al cinema ...

“Non lo guardiamo più!”. Grande Fratello - la mossa di Barbara D’Urso fa infuriare il pubblico. Stavolta Carmelita ha preso granchio bello e buono : “Basta!” : Grande Fratello cambia ancora. La voce è trapelata nelle scorse ore. Ma Stavolta i fan non sono d’accordo. A decidere la sterzata ancora una volta è stata Barbara D’Urso sempre più plenipotenziaria signora del programma che non sempre ha avuto il pubblico dalla sua parte. Sembra infatti che per la prossima puntata del Grande Fratello, Carmelita ha annunciato l’ingresso di un nuovo personaggio che promette di sconvolgere la vita degli ...

Grande Fratello 2018 - Barbara D'Urso risponde alle critiche : "Il pubblico ama il trash" : La conduttrice del reality di Canale 5 risponde a chi la critica per questa edizione, ritenuta la più trash di sempre.

Barbara D’Urso : «Il Grande Fratello è trash? Il pubblico lo ama» : Gli sponsor fuggono, il pubblico minaccia il boicottaggio, ma lei il 25% di share lo porta a casa sempre e comunque. Parliamo di Barbara D’Urso, conduttrice di una delle edizioni del Grande Fratello più contestate di sempre, vuoi per gli episodi di bullismo, vuoi per i messaggi sessisti e omofobi. Un prodotto controverso ma che la conduttrice difende con le unghie e con i denti: «Vengono definiti trash molti dei programmi di maggior ...

Maglietta di Luigi Favoloso - cosa c'era scritto?/ Grande Fratello 2018 : continuano le critiche del pubblico : Maglietta di Luigi Favoloso, cosa c'era scritto? Grande Fratello 2018: il lungo sfogo di Selvaggia Lucarelli su contro Barbara d'Urso, difesa da Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:00:00 GMT)

Grande Fratello : una notizia shock ha spiazzato il pubblico Video : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso blocca Aida Nizar in diretta : l'accusa che il pubblico non doveva ascoltare : Torna il sospetto del televoto truccato al Grande Fratello . Dopo la squalifica di Luigi Favoloso , la sua acerrima nemica Aida Nizar ha gioito come non mai e spinta dall'entusiasmo ha detto qualcosa ...

BOOM! Grande Fratello : altro che il pubblico - sono gli sponsor a chiedere la ‘testa’ di Luigi Favoloso : Luigi Favoloso - Grande Fratello 2018 C’è un problema Favoloso al Grande Fratello 2018. Se alcuni sponsor hanno già abbandonato il programma, ritirando i propri prodotti dalla casa del GF, ce n’è qualcuno che -pur continuando la propria collaborazione- si è preventivamente dissociato in attesa di provvedimenti. I provvedimenti tanto attesi sarebbero in realtà uno: l’allontanamento di Luigi, ritenuto uno dei principali ...

Barbara d’Urso/ La regina del trash criticata dal pubblico e dai colleghi (Grande Fratello 2018) : Barbara d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:00:00 GMT)