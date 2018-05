Grande Fratello | per i bookmakers vince Alberto Mezzetti

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 28 maggio : cronaca - politica e Grande Fratello : Sembra che questa non sarà l'ultima settimana in compagnia di Pomeriggio 5 ma quali altri temi saprà affrontare la conduttrice? politica, cronaca e Grande Fratello all'ordine del giorno(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:43:00 GMT)

Grande Fratello - la rivelazione hot di Danilo : 'Ho fatto sesso con un'amica di mia madre' : FUNWEEK.IT - Mai fidarsi del Grande Fratello, neanche quando nella casa più spiata d'Italia vengono spente le luci prima del previsto: due notti fa, infatti, Danilo era convinto che le...

Raffaello Tonon / "Luigi Favoloso? Sembrava una persona normale - ma con il Grande Fratello..." : Raffaello Tonon, la sua esperienza al Grande Fratello, l'amicizia con Luca Onestini e il bilancio della sua vita: il racconto dell'opinionista a Libero.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:12:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 28 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrenti I concorrenti del Grande Fratello 15 sono: Alessia Prete, Simone Coccia, Matteo Gentili, Veronica Satti, Danilo Aquino, Lucia Orlando, Alberto Mezzetti, Filippo ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio : "Simone Coccia è un vigliacco. La mia amicizia con Filippo è vera e integra" : Angelo Sanzio, eliminato durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello 15, andata in onda su Canale 5 in prima serata martedì scorso, ha parlato, per la prima volta da ex concorrente del GF, a Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.Il "Ken Umano" italiano si è scagliato contro Simone Coccia Colaiuta che avrebbe avuto da ridire davanti ad un innocente bacio a stampo tra Angelo e Filippo Contri con cui ha instaurato una ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia - parla l'ex moglie : "Spero che vinca così avrò i soldi che mi deve" : Barbara Ippoliti, ex moglie di Simone Coccia Colaiuta e madre di suo figlio Loris, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante l'ultima puntata di quest'edizione di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, andata in onda oggi, domenica 27 maggio 2018.In quest'intervista, la prima moglie del compagno della senatrice Stefania Pezzopane e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha ribadito il fatto che Simone ...

Barbara d'Urso verso un secondo Grande Fratello : Barbara d'Urso con una battuta ha fatto intendere che il prossimo anno sarà di nuovo la padrona di casa del Grande Fratello . Oggi a Domenica Live la conduttrice ha dedicato parte del suo spazio al Gf ...

Karina Cascella al Grande Fratello : la proposta della D’Urso a Domenica Live : Grande Fratello 16: Karina Cascella concorrente? Karina Cascella farà il GF 16? A sorpresa a Domenica Live arriva la proposta. Barbara D’Urso si rivolge all’ex opinionista di Uomini e Donne con queste parole. “Hai un anno di tempo. Preparati per il mio prossimo Grande Fratello. Ti butto dentro. Voglio vedere che fai l’anno prossimo“. Parole, […] L'articolo Karina Cascella al Grande Fratello: la proposta della ...

Grande Fratello 15 - Mimma Foti - madre di Veronica Satti : "Faccio un appello alla moglie di Bobby Solo" : Mimma Foti, madre di Veronica Satti, una delle concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, ha preso parte al dibattito che ha aperto l'ultima puntata di quest'edizione di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Mimma Foti ha parlato della promessa di Bobby Solo di incontrare la figlia Veronica, una volta terminato il reality show ...

Domenica Live/ Grande Fratello - la lite tra Mariana Falace e Lucia Bramieri : arriva il chiarimento (27 maggio) : Domenica Live, anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata con Barbara d'Urso: Lucia Bramieri e Angelo Sanzio in onda e tutti gli eliminati dal Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:39:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri a confronto con Craig Warwick : "Non ho portato il Telegatto nella casa per fare la guerra con qualcuno" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, l'ultima di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha avuto un confronto con Craig Warwick, sensitivo, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13 e amico di Angela Baldassini, ultima compagna di Gino Bramieri. Craig Warwick, rivolgendosi direttamente a Lucia Bramieri, ha ribadito il fatto di aver ...