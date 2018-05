Grande Fratello | finale anticipata | ecco cosa è successo e quando va in onda

Grande Fratello - l'indiscrezione segreta dal Ken Umano : 'Un inquilino ci ha provato con lui' : Dietro le quinte del Grande Fratello Simone Coccia ci avrebbe provato con Rodrigo Alves , il Ken Umano. Secondo un'indiscrezione di Dagospia , l'approccio sessuale sarebbe rimasto segreto, anche se ...

Cicciolina contro il Grande Fratello : «Usata per accrescere la curiosità. Qualcuno non mi vuole - forse la poltica» : MILANO ? ?Mi hanno usata, il mio nome ha cominciato a circolare per accrescere la curiosità attorno al reality?. Per il Grande Fratello Vip si era parlato di una...

Grande Fratello 2018 anticipazioni del 29 maggio : semifinale con sorpresa : Grande Fratello 2018 anticipazioni del 29 maggio – La semifinale è arrivata e la pressione aumenta sempre di più all’interno della Casa. Nelle ultime ore hanno litigato persino Alberto Mezzetti, in nomination assieme ad altri quattro concorrenti, e Simone Coccia. Si avvicina sempre di più la conclusione del reality: martedì scopriremo chi fra Alberto, Danilo, Lucia, Filippo e Veronica dovrà lasciare la Casa. Le anticipazioni del ...

Grande Fratello - Lidia Vella dallo psicologo dopo il reality : «Fai cose che fuori non faresti. Poi Alessandro mi lascia per Uomini e Donne» : ROMA ? ?Ho iniziato un percorso con uno psicologo?, non è un periodo facile per Lidia Vella, che ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello...

Grande Fratello : riassunto puntate - anticipazioni e tutte le informazioni : E' tornato in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

Grande Fratello 2018 : Veronica riceverà un regalo dal padre Bobby Solo : Veronica Satti Lei tendeva la mano, lui si ritraeva. Ora, però, potrebbe essere arrivata la pace tra Veronica Satti e suo padre Bobby Solo. Nel corso della semifinale di Grande Fratello 2018, in onda domani in prima serata su Canale 5, la concorrente riceverà un “regalo” graditissimo da parte del padre. Cosa sarà? Bobby Solo, dunque, non presenzierà in studio ma lancerà un messaggio di riconciliazione alla figlia che aveva aspramente criticato ...

Doppia eliminazione al Grande Fratello 2018 : Lucia e Filippo si ritrovano ma i bookmakers puntano su Alberto Mazzetti : Doppia eliminazione al Grande Fratello 2018 che si avvia verso la conclusione e che torna in onda domani, 29 maggio, per la semifinale. Ancora una volta, a parte l'eliminazione già annunciata, il pubblico di Canale 5 avrà modo di tuffarsi in una semifinale ricca di novità e sorprese che porterà poi ad un'altra uscita dalla casa nonché all'annuncio dei finalisti. Simone Coccia ha già un posto assicurato nella finalissima di giugno mentre il ...

Grande Fratello con Barbara d’Urso - finale anticipata : ecco la data : Quando ci sarà la finale del Grande Fratello 15 con Barbara d’Urso e perché finisce prima Cambio di programmazione per il Grande Fratello. La finale della quindicesima edizione condotta da Barbara d’Urso andrà in onda lunedì 4 giugno 2018 e non più martedì 5 giugno come previsto inizialmente. Il motivo? Si tratta di una strategia […] L'articolo Grande Fratello con Barbara d’Urso, finale anticipata: ecco la data proviene ...

Grande Fratello 15 | Puntata 28 maggio 2018 in diretta : [live_placement] Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrenti I concorrenti del Grande Fratello 15 sono: Alessia Prete, Simone Coccia, Matteo Gentili, Veronica Satti, Danilo Aquino, Lucia Orlando, Alberto Mezzetti, ...

Grande Fratello 15 - la finale anticipata a lunedì 4 giugno : In coerenza con l'andamento stagionale, il Grande Fratello 15 cambia collocazione anche in occasione della sua puntata finale. Infatti l'ultimo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, "talento televisivo cristallino e professionista instancabile", come il direttore di rete Giancarlo Scheri l'ha definita oggi nel comunicato stampa sugli ascolti di Domenica Live, andrà in onda lunedì 4 giugno e non martedì 5. La ...

Cristina Plevani : ecco cosa penso del Grande Fratello e di Barbara D’Urso! : Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista nella quale comunica che cosa ne pensa della conduttrice Barbara D’Urso e della quindicesima edizione del Grande Fratello. Le parole dell’ex gieffina non sono di certo incoraggianti e senza esitazione, spara a zero anche sui coinquilini! Sentite cosa ne pensa! L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista al ...

Grande Fratello 15 : Barbara D’Urso anticipa il giorno della finale : GF 15, la finale con Barbara D’Urso cambia giorno: quando andrà in onda Domani sera, martedì 29 maggio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale del GF 15. La versione ‘originale’ del reality più spiato d’Italia, condotta dall’instancabile Barbara D’Urso, è stata davvero un successo in termini di ascolti, una sfida vinta in casa Mediaset. Ad oggi la media delle puntate del Grande Fratello sulla rete ammiraglia del ...

Grande Fratello 2018 : la finale anticipata a lunedì 4 giugno. Si evita lo scontro con i Wind Music Awards : Barbara D'Urso - Grande Fratello 2018 Si balla ancora. Mediaset ha messo in atto un’altra variazione di palinsesto, che riguarda la finale del Grande Fratello 2018. La prossima settimana il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso anticiperà il suo epilogo a lunedì 4 giugno. Sarà più corta, dunque, l’ultima settimana di reclusione nella Casa di Cinecittà per gli inquilini del GF 15. Domani sera – martedì 29 ...