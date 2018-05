GRANDE ENTUSIASMO PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CANTICANDO

Raggi : “Pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ L'entusiasmo di Coldiretti : "Una GRANDE opportunità" : Virginia Raggi : parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:31:00 GMT)

Cittadini Per : "GRANDE ENTUSIASMO - incontriamo ancora i cittadini il 13 aprile" : 'Non può esserci politica senza partecipazione - dicono da cittadini Per - non può esserci una visione del futuro senza la condivisione delle idee con i cittadini, partendo dal basso'. 'L'assemblea ...