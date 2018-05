GOVERNO ULTIME NOTIZIE | COTTARELLI | “FIDUCIA O VOTO DOPO AGOSTO” Forza Italia verso il

GOVERNO ULTIME notizie - Cottarelli : “fiducia o voto dopo agosto”/ Fonti M5s : “non esclusa alleanza con Lega” : ultime notizie Governo: Cottarelli ricerve da Mattarella incarico per Governo tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e voto nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:10:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Con il GOVERNO Cottarelli la Legge Fornero non si tocca (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 maggio(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:26:00 GMT)

Ultime notizie - GOVERNO Conte saltato. Mattarella : no a Savona. E ora che succede? : Conte rimette il mandato e si va verso un “governo del Presidente” che regga il Paese fino a nuove elezioni in autunno. M5s e FdI evocano la possibilità che il Parlamento discuta uno stato d’accusa per il presidente Mattarella, il quale per quest’oggi ha convocato l’economista Carlo Cottarelli per affidargli l’incarico di formare l’esecutivo tecnico. Ieri sera Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico ...

Caos GOVERNO - ultime notizie. Diretta - : Salta l'esecutivo M5s-Lega . Cottarelli questa mattina al Colle per ricevere il nuovo incarico. Di Maio però attacca: prima l'impeachement e poi si torna alle urne. Salvini sulla stessa linea : oggi ...

GOVERNO - la mossa di Savona 'Voglio un Europa più forte ma più equa'. Ultime prove di mediazione. Salvini 'Non mi arrendo' : Come anticipato da Repubblica in edicola, l'ipotesi principale sui cui si lavora riguarda lo spacchettamento del ministro dell'Economia: da una parte le Finanze, dall'altra il Bilancio. Anche se la ...