Governo | tutto come previsto buona catastrofe

Governo - Giuseppe Conte ha rimesso il mandato : "Ho profuso tutto il mio impegno" : In mattinata era intervenuto il professor Savona per cercare di sciogliere il nodo ministero dell'Economia. "Le mie posizioni sono note, sono quelle Contenute nel contratto di Governo, con piena ...

Governo - Conte ha rimesso il mandato : è saltato tutto : Si è arenata la trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno di crisi, la più lunga nella storia della Repubblica. Il...

Governo Conte in bilico - salta tutto? : Tutto è appeso a un filo nella trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno di crisi, la più lunga nella storia della...

Governo M5S-LEGA - CONTE AL COLLE CON LISTA MINISTRI/ Salvini-Di Maio ricevuti da Mattarella : salta tutto? : GOVERNO M5S-LEGA, toto MINISTRI: nodo Savona, CONTE al COLLE per le consultazioni. Salvini e Di Maio ricevuti da Mattarella, tragua siglata o salta tutto? Le ultime ore di tensione(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:03:00 GMT)

Salvini-Di Maio - ultimatum al Colle : “Governo in 24 ore o salta tutto” : Un giorno, 24 ore. Questo è il tempo che ha il presidente Mattarella per dare il suo beneplacito alla formazione del governo Conte, altrimenti si torna alle urne. Questo l'ultimatum...

Governo - Di Maio : tutto va per il meglio : Salvini in una nota:"Nessuno deve avere paura del cambiamento.Stiamo lavorando ad un Governo che porti più lavoro, più sicurezza, riportando l'Italia a essere protagonista in Europa e nel mondo.tutto ...

Governo - terminato incontro Conte-Di Maio-Salvini : 'Tutto bene' : "Procede tutto per il meglio. L'incontro è andato bene". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'incontro con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sottolineando come sulla squadra di Governo la parola "...

Governo - Di Maio : tutto va per il meglio : 13.37 "Stiamo lavorando e tutto procede per il meglio. E' una fase molto importante". Lo dice Di Maio lasciando il vertice con Salvini e il premier incaricato, Conte. Sui tempi della formazione del Governo Di Maio dice:"Sono questioni che riguardano Conte e il presidente della Repubblica, non riguardano me". Salvini in una nota:"Nessuno deve avere paura del cambiamento.Stiamo lavorando ad un Governo che porti più lavoro, più sicurezza, ...

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Governo : Grillo - Di Maio ha tutto il mio appoggio : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Luigi hai tutto il mio appoggio, dobbiamo soltanto resistere a questo ulteriore rilancio di calunnie, è soltanto la paura di chi non si è mai voluto giocare qualcosa in cui credesse veramente nella vita, di gente che crede di essere coperta da un vaccino per le sconfitte; niente di più”. Così Beppe Grillo si rivolge a Luigi Di Maio in un post sul blog. L'articolo Governo: Grillo, Di Maio ha tutto ...

Governo - esplode il caso del curriculum di Giuseppe Conte - M5s : è tutto giusto : Giuseppe Conte, potentially Italy's next leader, wrote that he "perfected and updated his studies" at NYU, which, when asked, said "A person by this name does not show up in any of our records as ...

NUOVO Governo M5S-LEGA - DUBBI MATTARELLA SU CONTE PREMIER/ Incontrati Casellati e Fico : tutto tace : GOVERNO Lega-M5s, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe CONTE prossimo PREMIER? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi DUBBI sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:42:00 GMT)