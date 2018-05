Governo | tutti i no dei Presidenti | da Cossiga a Mattarella | quando il Capo dello Stato

Caos Governo - tutti i no del Quirinale alla nomina di un ministro - : scontro istituzionale dopo il no di Sergio Mattarella a Paolo Savona come ministro dell'Economia . Ma non è la prima volta che il Colle si oppone a un nome indicato dal premier incaricato: sono quattro i precedenti. GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Di Maio contro l’Europa : “Predicano tutti rispetto ma sono giorni che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

Governo M5s-Lega - Conte : farò presto - ministri tutti politici. E sulle banche : «Risarciremo i truffati» : «Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con tutti i partiti: è stata una giornata proficua da tutti i punti di vista». Lo ha dichiarato il premier incaricato Giuseppe Conte al termine delle ...

Jacopo Fo benedice il Governo M5S-Salvini : «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti» : Jacopo Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con Salvini. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di ...

Governo M5s-Lega - tutti i miei amici sono preoccupati : ricchi - poveri e anzianotti : Ridendo e scherzando, tra poco sarà giugno e la Nazione si bloccherà tre mesi per la consueta pausa estiva e questa è una bella, speriamo che il tempo si aggiusti un po’ che è da inizio maggio che c’è un clima incerto e non si sa bene come vestirsi. Un giorno c’è il sole, fa caldissimo, fa freddo, poi piove, anzi arrivano le “bombe d’acqua” che a chi si occupa di spaventare le persone col meteo piace di più. Dai, ancora qualche giorno e si torna ...

Governo - tutti i dubbi sul premier : il curriculum di Conte diventa un caso : Il Presidente della Repubblica sta valutando la proposta di Luigi Di Maio e Matteo Salvini di un Governo guidato da Giuseppe...

Giuseppe Conte e la squadra di Governo : tutti gli uomini di Di Maio e Salvini : 'Non è un politico? Era nella mia squadra' In questi giorni il nome di Giuseppe Conte è saltato puntualmente agli onori della cronaca Politica alla voce di ' premier tecnico alla guida di un ...

Giuseppe Conte e la squadra di Governo : tutti gli uomini di Di Maio e Salvini Video : 5 Per essere il leader di un movimento politico che ha sempre avuto rapporti burrascosi con la stampa, Luigi Di Maio è fin troppo loquace. Così, dopo aver taciuto il nome del premier - indicato al Capo dello Stato insieme a Matteo Salvini - nel corso della conferenza stampa al Quirinale, lo stesso Di Maio è stato preda dei suoi giovanili ardori e non ha resistito alla tentazione di rivelare ai giornalisti l'identita' del 'mister ...