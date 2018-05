Governo : sul tavolo ‘dossier nomine’ - nodo Cdp e Rai/Adnkronos (2) : ( Adnkronos ) – Ma lo scenario politico che ora si dischiude non è esattamente quello che si prospettava soltanto quindici giorni fa. E, per questo, alla luce degli sviluppi delle ultime ore, l’appuntamento del rinnovo del consiglio di amministrazione di Cdp e dei suoi vertici, il presidente Claudio Costamagna e l’amministratore delegato Fabio Gallia, si presenta tutto all’insegna dell’incertezza. Un vero e proprio ...

Governo : sul tavolo ‘dossier nomine’ - nodo Cdp e Rai/Adnkronos (2) : ( Adnkronos ) – Ma lo scenario politico che ora si dischiude non è esattamente quello che si prospettava soltanto quindici giorni fa. E, per questo, alla luce degli sviluppi delle ultime ore, l’appuntamento del rinnovo del consiglio di amministrazione di Cdp e dei suoi vertici, il presidente Claudio Costamagna e l’amministratore delegato Fabio Gallia, si presenta tutto all’insegna dell’incertezza. Un vero e proprio ...

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra di Governo . Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Intanto il leader M5s Luigi Di Maio torna all’attacco, chiamando alla mobilitazione i cittadini: «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione » ...

Governo - Di Maio 'Manifestazione a Roma il 2 giugno'. Ma frena sull impeachment : Roma - Prima l'incontro con Salvini poi una diretta su Facebook. Dopo il fallimento del tentativo 5S-Lega per formare un nuovo Governo , Luigi Di Maio torna all'attacco. Spostando lo scontro in aula: '...

Governo - le frasi di Cottarelli sull'uscita dall'euro sono una fake news : la pagina 176 non esiste : ...non è così distante da quello espresso da Paolo Savona nel suo libro e che il capo dello Stato avrebbe citato tra i motivi che lo hanno spinto a non accettare la sua nomina a ministro dell'Economia. ...

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...