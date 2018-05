Governo | spread Btp-Bund apre in netto calo a 190 punti

Governo - i mercati reagiscono alla crisi. Lo spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - c’è attesa per Piazza Affari : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata: la moneta unica europea passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati ...

SPREAD SOPRA 200/ Ecco l'unica mossa del Governo Conte per evitare un altro 2011 : Lo SPREAD ha sfondato quota 200. La situazione non è la stessa di sette anni fa, ma l'Italia rischia lo stesso di trovarsi in crisi nel medio termine.

Governo - Paolo Cirino Pomicino sul golpe finanziario : 'Vi spiego io perché sale lo spread' : ...ministro Paolo Cirino Pomicino non appassiona la teoria del complotto internazionale dei mercati contro il Governo Lega-M5s e peggio ancora contro l'ipotesi di Paolo Savona al ministero dell'Economia.

Governo : Renzi - spread ai massimi? colpa teatrino Salvini-Di Maio : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Lo spread sale ai massimi dal 2013. Chi è il colpevole? Non c’è nessun complotto, non guardate Bruxelles, non è colpa dei mercati finanziari. Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio. Se sale lo spread è grazie al teatrino incredibile di questi giorni”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. “Caro Salvini, caro Di Maio: se volete sapere di chi è la ...

Governo : Renzi - spread ai massimi? colpa teatrino Salvini-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Il ritorno dello spread ai massimi dal 2013, continua Renzi, non è “una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita. Dai prossimi giorni, infatti, i mutui per le famiglie costeranno di più, l’accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico”.“Da 84 giorni questi signori stanno prendendo in giro tutti gli italiani, anche ...

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento». Pesano contratto di Governo e lo spread oltre i 200 punti : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

In attesa del nuovo Governo - lo spread continua a salire : vola sopra i 200 : Piazza Affari continua a scambiare negativa, in controtendenza rispetto alle altre borse europee. A metà seduta il Ftse Mib segna una flessione dello 0,33% a 22.671 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a 201 punti. Gli investitori sono in attesa della lista dei ministri del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, con particolare attenzione al ministero dell’Economia. Altro clima nelle borse europee. Londra sale ...

Premier Conte - vertice Governo con Di Maio e Salvini/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : spread a quota 200 : Governo M5s-Lega, Totoministri del Premier Conte: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:07:00 GMT)

Governo - Conte incontra Di Maio e Salvini. Spread vola sopra 200 punti : ... all'indomani del primo giro di consultazioni e l'impasse su alcune caselle chiave, come il ministero dell'Economia. In avvio della giornata borsistica il differenziale di rendimento tra il Btp ...

Governo - vertice con Bankitalia. Spread vola sopra 200 punti : Torna a correre il differenziale tra Btp e Bund dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014