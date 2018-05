Governo | Soverini Area civica | grande alleanza contro antieuropeisti

meteoweb.eu

: RT @Ilchiostroweb: #HappyLobby il prossimo 30 maggio alle 19. L'On. Serse Soverini, membro della Commissione speciale per l'esame di Atti d… - d_zucconi : RT @Ilchiostroweb: #HappyLobby il prossimo 30 maggio alle 19. L'On. Serse Soverini, membro della Commissione speciale per l'esame di Atti d… - medicojunghiano : RT @Ilchiostroweb: #HappyLobby il prossimo 30 maggio alle 19. L'On. Serse Soverini, membro della Commissione speciale per l'esame di Atti d… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La politica italiana è a un bivio pericoloso che segnerà il futuro del Paese per molti anni: da un lato la scelta populista ed antieuropea, dall’altro quella democratica ed europea. Per questo lanciamo un appello a tutte le forze politiche, dal Pd alla sinistra, da quelle liberali, ai riformisti, all’cattolica, ed a tutte quelle che credono fermamente nei valori della Costituzione per formare unacoalizione elettorale a difesa dei valori e dei principi democratici ed europei”. Lo afferma il deputato diSerse.“Un’non solo politica, ma, capace di attrarre anche associazioni, movimenti e liste civiche che lavorano sul territorio. Non c’è tempo da perdere, la crisi politica italiana potrebbe avere sviluppi molto gravi, con pesanti conseguenze economiche, politiche, ...