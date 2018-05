Governo | sit in a Palermo | ' Pd unito a difesa della Costituzione'

Governo : Mirabelli (Pd) - Salvini depositario volontà popolo? Ha il 17% : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – “Cosi’ per chiarire, Salvini che si considera il depositario della volonta’ del popolo sovrano ha preso il 17% #IostoconMattarella”. Lo scrive su twitter il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato. L'articolo Governo: Mirabelli (Pd), Salvini depositario volontà popolo? Ha il 17% sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - la rinuncia di Conte e la crisi istituzionale sui siti internazionali : La rinuncia del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il braccio di ferro tra il presidente della Repubblica e i leader di Lega e Movimento 5 Stelle sui siti internazionali

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

Governo M5s-Lega - Putin : “Dai politici italiani parole positive su sanzioni. Paese affidabile ma subordinato alle scelte Ue” : Contro la formazione del Governo M5s-Lega si è scatenata la tempesta perfetta: spread in salita oltre i 200 punti, Piazza Affari in picchiata, il Financial Times che parla di “nuovi barbari” alle porte di Roma e giornali tedeschi che attaccano la scelta (su cui si sta giocando la stessa nascita dell’esecutivo giallo-verde) dell’euroscettico Paolo Savona al Tesoro. Ma in soccorso di Luigi Di Maio e Matteo Salvini arrivato ...

Positivi i listini europei. Milano ancora debole su incertezze Governo : Teleborsa, - Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che resta debole sulle incertezze legate al governo nascente lega-M5S e in attesa di conoscere la squadra di governo.

Governo - Raggi e le sliding doors con Conte : “Con lui il primo esame all’Università. Fu severo : presi 25 o 26” : Virginia Raggi, sindaca di Roma, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, racconta di quando incontrò per la prima volta Giuseppe Conte, presidente del Consiglio incaricato: “Sostenni con lui il primo esame all’Università. Fu severo e presi 25 o 26”. Video da La7 L'articolo Governo, Raggi e le sliding doors con Conte: “Con lui il primo esame all’Università. Fu severo: presi 25 o 26” proviene da Il ...

Governo - Casaleggio : “Conte? Sarà all’altezza della situazione. In 9 anni Movimento al Governo” : “Sono contento che si sia sbloccata questa situazione. Sono sicuro che Conte Sarà all’altezza della situazione, gli faccio un grande augurio di portare avanti il suo compito con serietà e professionalità, cosa che penso abbia”. Sono le parole di Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, a margine di un convegno sull’e-commerce alla Luiss di Roma. “Sono anche molto contento di pensare a come il ...

Governo - incarico a Conte : la notizia sui siti stranieri : Dal Guardian a El Mundo, dalla Bild a El Pais, la notizia dell'incarico a Giuseppe Conte per formare il Governo fa il giro del mondo e viene riportata su tutti i principali siti di informazione stranieri. L'incarico è stato conferito dal presidente Mattarella dopo quasi due ore di colloquio, il nome è quello indicato da Di ...

Governo - Conte : per Italia necessità confermare collocazione europea : "Sono consapevole della necessità di confermare la collocazione europea e internazionale dell'Italia. Quello che sta per nascere sarà un Governo di cambiamento". Lo ha detto Giuseppe Conte, che ha ...

Il nuovo Governo sui siti esteri : «Tragicommedia» - «Cocktail esplosivo» - «Novizi»| Foto : Pochissima indulgenza da parte della stampa straniera: tutti sottolineano l’inesperienza del candidato premier e l’avventurismo delle ricette economiche proposte

Governo - Conte e la specializzazione alla New York University. Il Nyt : «Non risulta» : Un curriculum da professore, con tanto di esperienze di studio alla New York University. È quello di Giuseppe Conte, premier proposto da M5s e Lega, pubblicato sul sito della Camera dei Deputati. Un ...

Governo - Giorgetti : "La situazione non è chiara" : Al ministero dell'Economia, invece, potrebbe andare il professor Paolo Savona, noto per aver definito l'Euro un 'cappio al collo' dell'Italia. E se Salvini dovrebbe puntare a guidare il Viminale, Di ...