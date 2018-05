Governo : sistema economico Milano - ripresa fragile - preoccupati per Paese : Milano , 28 mag. (AdnKronos) – “L’economia italiana vive una ripresa ancora fragile , e bisogna evitare tensioni che possano lacerare l’Italia e colpire famiglie, lavoratori e imprese, risparmiatori e investitori”. Così in una nota congiunta il sistema economico milanese, dalle Acli ad Assolombarda passando per Confcommercio, insieme ai segretari generali dei sindacati. “Tutto il sistema economico milanese ha il ...

Governo - la Terza Repubblica nasce con la crisi del sistema. La scelta di Mattarella : no a Savona per salvare la Costituzione : La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni. Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma quasi dell’ossatura dello Stato. Dopo 85 giorni di trattative e strategie, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto, la strana maggioranza, il Governo del cambiamento. I temi e non le persone, era ...