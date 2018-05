Governo | Sibilia | ora alle urne | alleati naturali della Lega

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “C’è un contratto condiviso, ci sono già dei nomi che lo rappresentano: si voterà su questo. Sarà un referendum popolare su quello chee M5s hanno costruito insieme per governare. A mio avviso è una conseguenza del tutto naturale”. Lo afferma il deputato del M5S Carlo, ex membro del direttorio grillino, in un’intervista al Messaggero. “Ci sembrava impossibile che il PresidenteRepubblica potesse stoppare un ministro per motivi ideologici: una cosa che non rientra nelle prerogative del Quirinale. Siamo in presenza di un tradimentoCostituzione”, dice, secondo cui “ci sono le condizioni per chiedere l’impeachment di Mattarella”. Sultecnico, “non comprendo dove possa condurre una strada del genere. Una volta che iltecnico esaurirà il suo compito ...