Governo | Savona | ho subito un grave torto da Mattarella

Governo : Di Maio - non solo Savona - ogni ministro critico con Ue non andava : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Io sono molto arrabbiato”. Così Luigi Di Maio, a ‘Pomeriggio live’ su Canale cinque, sullo scontro istituzionale con il Colle. “Ieri abbiamo mandato il professor Conte al Quirinale – spiega – aveva la lista dei ministri completa, per un ministro ci hanno detto che non poteva partire, non perché fosse un condannato o un mariuolo, ma perché in passato aveva scritto un ...

Caos Governo - Savona : 'Strappo istituzionale? Mi dispiace' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nelle ultime ore, non hanno risparmiato attacchi diretti al Capo dello Stato, reo di aver forzato la mano sulla scelta del ministro dell'Economia, chiamando in causa ...

Savona - lo scrive il sito del Governo : "Il Colle non può interferire" : Per essere curioso, è curioso. Impossibile non ammatterlo. Dopo il veto di Sergio Mattarella sul nome di Paolo Savona all'Economia, si è scatenata sul Colle una vera e propria bufera politica. Una crisi istituzionale mai vista, con Carlo Cottarelli incaricato di formare un governo poco più che balneare , il Capo dello ...

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai" E critica l'Europa (come Savona) L'intervista ad Affaritaliani.it : Dal deficit all'euro passando per le tasse: Carlo Cottarelli spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta. Ecco l'intervista, che è quasi un programma di governo Segui su Affaritaliani.it

Governo : Candiani (Lega) - su Savona gioco tre carte - non si può svendere sovranità : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “Sulle posizioni di Savona la Lega si ritrova al 100%. E’ stata fatta una manipolazione, un gioco delle tre carte. Nessuno ha parlato di uscire dall’euro ma solo di ridiscutere quei trattati che per l’Italia non sono vantaggiosi. La Lega non accetterà mai di vendere il nostro Paese pezzi per pezzi. Il nostro slogan rimane ‘prima gli italiani'”. A dirlo all’Adnkronos è ...

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti - 2 - : E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee'. Per il leader ...

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti (2) : (AdnKronos) – “Né io né lui – dice Salvini rispondendo alle domande su Giorgetti ministro – ci sentivamo in grado di avere lo stesso standing, la stessa forza, la stessa energia, le stesse relazioni del prof. Savona. E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee”. Per il leader ...

**Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La lealtà vale più di una poltrona, Savona era la massima garanzia di riuscire a contrattare condizioni vantaggiose per l’Italia in Europa, più di chiunque altro. Più di me e di Giorgetti sicuramente”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli chiede perché non abbia mediato accettando la nomina di Giorgetti al Mef al posto di Savona. L'articolo **Governo: Salvini, ...

Ultime notizie - Governo Conte saltato. Mattarella : no a Savona. E ora che succede? : Conte rimette il mandato e si va verso un “governo del Presidente” che regga il Paese fino a nuove elezioni in autunno. M5s e FdI evocano la possibilità che il Parlamento discuta uno stato d’accusa per il presidente Mattarella, il quale per quest’oggi ha convocato l’economista Carlo Cottarelli per affidargli l’incarico di formare l’esecutivo tecnico. Ieri sera Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico ...

Governo - Meloni : “Veto su Savona? Fratelli d’Italia chiederà messa in stato d’accusa di Mattarella” : “Si dice che il Presidente della Repubblica abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell’Economia, se questa notizia fosse confermata avrebbe dell’incredibile. E se questo veto fosse confermato sarebbe drammaticamente evidente che il Presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere e dunque Fdi nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento ...

Governo - Salvini : 'Giorgetti al Mef? Con Savona l'Ue ci avrebbe ascoltati di più' : Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha definito il ministro dell'Economia in pectore "sgradito" al Colle "la pedina più importante di tutto il Governo". "Nessuno ha mai preteso ...