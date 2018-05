Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti (2) : (AdnKronos) – “Né io né lui – dice Salvini rispondendo alle domande su Giorgetti ministro – ci sentivamo in grado di avere lo stesso standing, la stessa forza, la stessa energia, le stesse relazioni del prof. Savona. E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee”. Per il leader ...

Governo : Salvini - M5S? Persone serie e di buonsenso : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Nel M5S "ho trovato Persone serie, di buonsenso, che hanno mantenuto la parola data. Non li conoscevo, avevo dei sospetti, invece in queste settimane ho trovato Persone serie". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio, glissando tuttavia alla domanda se si possa pensare a un'alleanza con i 5 Stelle in vista del voto."Permettetemi di essere incazzato – taglia corto –

Governo : Salvini - ho accettato anche ministro Monti - mancava solo scopa : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Abbiamo condiviso con il Presidente della Repubblica il ministro degli Esteri, della Difesa, delle Politiche comunitarie recuperando una persona di spessore che aveva fatto il ministro con Monti -con Monti, sottolineo- dunque non veniva da Pontida, per andare in Europa insieme a Savona a ricontrattare le regole Ue". Lo dice Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, difendendo quanto fatto per

Governo : Salvini - Cottarelli al Colle? Auguri : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Carlo Cottarelli sale al Colle? "Auguri!". Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde ai cronisti. A chi, salendo al gruppo della Lega, gli chiede se è da escludere il sostegno ad un Governo guidato da 'Mr Spending review', "fossi matto – risponde – ma che state scherzando?".

Governo - Salvini : «Se Berlusconi dice sì a Cottarelli addio alleanza». Forza Italia : «Non lo voteremo» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...

**Governo : Salvini - da Colle no a idea non a nome - sovranità limitata** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Trovatomi in Costituzione il fatto che un governo non può impegnarsi a cambiare le regole europee. Questa è una sovranità limitata, un pezzo di democrazia che parte". Mattarella "non mi ha detto no a un nome, mi ha detto no a un'idea: era no a chiunque volesse ricontrattare le regole europee". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio.

Governo : Salvini - Mattarella sceglie mercati alla faccia di voto italiani : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Il fatto più grave è che il Presidente della Repubblica ha scelto i mercati e le regole europee alla faccia del voto degli italiani". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio.

Governo : Salvini - spread scende? Dovrebbe preoccupare : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Il fatto che lo spread oggi, inspiegabilmente, scenda Dovrebbe preoccupare 60 mln di italiani, la gente vota, perché? Se il Governo viene deciso a colpi di spread da Parigi, Berlino e Bruxelles ce lo dicano". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio."Noi non ci rassegnamo, non ci arrendiamo – aggiunge – saremo più forti e determinati di prima, o non ha senso permanenza in

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Risale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

**Governo : Salvini - Costituzione non impedisce cambio regole Ue** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Ho riletto e riletto la Costituzione: nessun articolo proibisce a un ministro di voler cambiare le regole europee. A questo punto ce lo dicano: qualsiasi governo deve avere il timbro di Berlino, di Parigi e di Bruxelles, secondo me è una follia". Così Matteo Salvini arrivando a Montecitorio.

Governo - Cottarelli al Quirinale L'ira di Salvini : Amici dei mercati hanno deciso chi deve governare : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia, aggiunge, "non l'ho presa a cuor leggero, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle elezioni. Prenderò delle decisioni sulla ...

Governo : Salvini - italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Sono arrabbiato e deluso, mi sento di portare la voce di tantissimi italiani arrabbiati e delusi perché l'arbitro non ha fatto l'arbitro". Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti.

Governo : Salvini - tattica per voto? Non abbiamo scherzato per 3 settimane : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Se fate domande con sospetti, fatele al muro e vi fate rispondere dal muro. Se avete il sospetto, andate a giocarvelo al bar. Noi non abbiamo scherzato per tre settimane". Così Matteo Salvini risponde a chi gli chiede se ci fosse una tattica in vista del voto dietro la decisione di non retrocedere di un passo sul nome di Paolo Savona al Mef.