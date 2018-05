Governo | Salvini | ' Non mi arrendo | presto o tardi torneremo'

Governo : segretario Pd Veneto - gravissima responsabilità di Salvini : Padova, 28 mag. (AdnKronos) – “Impossibile che nasca un Governo se uno dei suoi principali sostenitori in realtà non vuole”. Il segretario regionale del Partito Democratico, in Veneto, Alessandro Bisato, si dice molto preoccupato per la situazione che si è creata a causa dell’indisponibilità del capo della Lega, Matteo Salvini, di nominare ministro dell’Economia il suo vice, Giancarlo Giorgetti.“Le priorità ...

Governo - Salvini : 'Grazie a Mattarella il Pd torna al Governo' : Sulla scelta di Savona all'economia piuttosto che Giorgetti, Salvini ha spiegato che "Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun ...

Governo - Mattarella ha letto il bluff di Salvini e Di Maio. Ma il suo è un calcolo rischiosissimo : Quanto è facile fare i pronostici, certe volte. Hanno detto di no. Lo hanno detto per bocca del capo dello Stato ma – come ha ammesso lui stesso – sono stati i mercati i veri poteri forti che oggi plasticamente si ergono contro il verdetto di un voto popolare. Esattamente come accadde in Grecia, questa volta senza (per ora) neppure il bisogno di chiudere i bancomat e gettare il paese nella mendicità. Ma accadrà, inevitabilmente. ...

Governo Cottarelli - Salvini 'minaccia' Berlusconi : Forza Italia spaccata : Centrodestra già spaccato su Carlo Cottarelli. Se Fi e Berlusconi votano o si astengono sul nome indicato dal Quirinale, "mi pare evidente" che l'alleanza di centro destra si rompe. Lo ha detto il leader della...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo - Cottarelli accetta l'incarico con riserva | Forza Italia a Salvini : "Non voteremo la fiducia" : Lo spread risale fino alla soglia dei 230 punti, Piazza Affari in negativo. Salvini: "Se Berlusconi vota Cotarelli stop all'alleanza". Forza Italia: "Tutto il centrodestra non darà i voti a un Governo tecnico"

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti - 2 - : E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee'. Per il leader ...

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI DA MATTARELLA/ Diretta video Colle : FI come Salvini “no fiducia ai tecnici” : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI al Quirinale da MATTARELLA per l'incarico di un GOVERNO tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra". Forza Italia non voterà la fiducia al GOVERNO tecnico di Carlo COTTARELLI: così almeno ha spiegato Giorgio Mulè, uno dei “nuovi colonnelli” di Berlusconi, di fatto seguendo il diktat di Salvini che spieghiamo qui sotto. «Il parlamento attuale dice in ...

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti (2) : (AdnKronos) – “Né io né lui – dice Salvini rispondendo alle domande su Giorgetti ministro – ci sentivamo in grado di avere lo stesso standing, la stessa forza, la stessa energia, le stesse relazioni del prof. Savona. E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee”. Per il leader ...

