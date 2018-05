Governo | Salvini | M5S? Persone serie e di buonsenso

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti (2) : (AdnKronos) – “Né io né lui – dice Salvini rispondendo alle domande su Giorgetti ministro – ci sentivamo in grado di avere lo stesso standing, la stessa forza, la stessa energia, le stesse relazioni del prof. Savona. E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee”. Per il leader ...

Governo : Salvini - ho accettato anche ministro Monti - mancava solo scopa : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Abbiamo condiviso con il Presidente della Repubblica il ministro degli Esteri, della Difesa, delle Politiche comunitarie recuperando una persona di spessore che aveva fatto il ministro con Monti -con Monti, sottolineo- dunque non veniva da Pontida, per andare in Europa insieme a Savona a ricontrattare le regole Ue". Lo dice Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, difendendo quanto fatto per ...

Governo : Salvini - Cottarelli al Colle? Auguri : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Carlo Cottarelli sale al Colle? "Auguri!". Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde ai cronisti. A chi, salendo al gruppo della Lega, gli chiede se è da escludere il sostegno ad un Governo guidato da 'Mr Spending review', "fossi matto – risponde – ma che state scherzando?".

Governo - Salvini : «Se Berlusconi dice sì a Cottarelli addio alleanza». Forza Italia : «Non lo voteremo» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...

**Governo : Salvini - da Colle no a idea non a nome - sovranità limitata** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Trovatomi in Costituzione il fatto che un governo non può impegnarsi a cambiare le regole europee. Questa è una sovranità limitata, un pezzo di democrazia che parte". Mattarella "non mi ha detto no a un nome, mi ha detto no a un'idea: era no a chiunque volesse ricontrattare le regole europee". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio.

Governo : Salvini - Mattarella sceglie mercati alla faccia di voto italiani : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Il fatto più grave è che il Presidente della Repubblica ha scelto i mercati e le regole europee alla faccia del voto degli italiani". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio.

Governo : Salvini - spread scende? Dovrebbe preoccupare : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Il fatto che lo spread oggi, inspiegabilmente, scenda Dovrebbe preoccupare 60 mln di italiani, la gente vota, perché? Se il Governo viene deciso a colpi di spread da Parigi, Berlino e Bruxelles ce lo dicano". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio."Noi non ci rassegnamo, non ci arrendiamo – aggiunge – saremo più forti e determinati di prima, o non ha senso permanenza in ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Risale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l'ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l'ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell'impeachment contro il ...

**Governo : Salvini - Costituzione non impedisce cambio regole Ue** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Ho riletto e riletto la Costituzione: nessun articolo proibisce a un ministro di voler cambiare le regole europee. A questo punto ce lo dicano: qualsiasi governo deve avere il timbro di Berlino, di Parigi e di Bruxelles, secondo me è una follia". Così Matteo Salvini arrivando a Montecitorio.

Governo - Cottarelli al Quirinale L'ira di Salvini : Amici dei mercati hanno deciso chi deve governare : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia, aggiunge, "non l'ho presa a cuor leggero, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle elezioni. Prenderò delle decisioni sulla ...

Governo : Salvini - italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Sono arrabbiato e deluso, mi sento di portare la voce di tantissimi italiani arrabbiati e delusi perché l'arbitro non ha fatto l'arbitro". Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti.

Governo : Salvini - tattica per voto? Non abbiamo scherzato per 3 settimane : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Se fate domande con sospetti, fatele al muro e vi fate rispondere dal muro. Se avete il sospetto, andate a giocarvelo al bar. Noi non abbiamo scherzato per tre settimane". Così Matteo Salvini risponde a chi gli chiede se ci fosse una tattica in vista del voto dietro la decisione di non retrocedere di un passo sul nome di Paolo Savona al Mef.