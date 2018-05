Governo | Salvini | impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella

Governo : Salvini a Colle - ci rivedremo a breve e faremo esecutivo : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Caro Presidente, ci rivedremo tra qualche mese. Saremo di più, più forti e il Governo lo facciamo”. Così Matteo Salvini, ospite di Pomeriggio cinque. L'articolo Governo: Salvini a Colle, ci rivedremo a breve e faremo esecutivo sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Salvini - coalizione? Se dicono viva Ue e Merkel la vedo dura : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “A me interessano i programmi, faccio parte di una coalizione”, ma gli alleati “o mi danno una mano” perché se dicono “viva l’Europa, viva la Merkel, viva le banche, come ho visto ieri, la situazione si fa difficile”, anche perché “se non cambiano alcune regole Ue andrà sempre peggio”. Lo dice Matteo Salvini ospite di Pomeriggio cinque. L'articolo Governo: ...

Governo : Salvini - Colle smentisce Di Maio su Bagnai e Siri? Non c’ero : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il Colle smentisce che Di Maio abbia fatto i nomi di Bagnai e Siri per il ministero dell’Economia in alternativa a Paola Savona? Non lo so, non c’ero, non ero nella stanza con Di Maio e Mattarella”. Glissa così Matteo Salvini sulla nota del Colle, intervistato a Pomeriggio cinque. “Sono due nomi della Lega – aggiunge – se li ha fatti, mi fa piacere”. L'articolo ...

Governo : Salvini - alleanza con Fi? Ci penserò… : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Forza Italia? Siamo fuori dai Mondiali”¦. Per quanto riguarda la politica, chiedete a Berlusconi…”. Così Matteo Salvini, ospite di Pomeriggio Cinque. “Alcune dichiarazioni di esponenti di Fi sono state spiacevoli -mi hanno detto brutto, traditore, irresponsabile, razzista- io ho tenuto salda l’alleanza anche quando mi promettevano ministeri perché non tradisco, e poi mi ...

Di Maio in tv : no a un Governo nato in provettaIl Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da SavonaSalvini : con Cottarelli torna il Pd al Governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Governo - Salvini incontra Di Maio : “Trasformiamo contratto in progetti di legge - compresa la riforma della legge elettorale” : “Trasformiamo in fatti il contratto di Governo tramite le commissioni parlamentari. Quello che non può fare il Governo perché nasce zoppo, proveremmo a realizzarlo tramite il Parlamento, dalla legittima difesa alla riforma della legge elettorale”. Così Matteo Salvini ai cronisti, fuori da Montecitorio, il giorno dopo il fallito tentativo di Giuseppe Conte di creare il Governo M5s-Lega. Salvini è tornato ad attaccare il presidente ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Salvini : Governo Cottarelli?Vota solo Pd : 17.42 "Trasformeremo in fatti il contratto di governo tramite le commissioni parlamentari". Lo dice il leader della Lega Salvini, al termine dell'incontro con il capo politico del M5S Di Maio. "Il governo Cottarelli non parte perché non lo vota nessuno in Parlamento, lo vota solo il Pd", aggiunge Salvini. Anche la Lega "sarà in mille piazze, il 2 e 3 giugno. Lo avevamo già deciso". "Il Parlamento ha dovere di fare leggi a partire da quella ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.