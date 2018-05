Governo | Salvini | ' Giorgetti al Mef? Con Savona l' Ue ci avrebbe ascoltati di più'

Governo - oggi l'incarico a Cottarelli ma è corsa al voto. Salvini : 'Se Berlusconi lo vota addio alleanza' : Salta il Governo M5S-Lega dopo la rinuncia di Giuseppe Conte peril veto del presidente della Repubblica Sergio mattarella alla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia. L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani salirà al Colle per ricevere il nuovo incarico. 'Se Berlusconi vota il Governo Cottarelli addio alleanza: la nota di ieri era ...

Governo - Salvini : “Sono arrabbiato come una bestia ma non mi arrendo. Cambieremo questo paese” : “Che brutta giornata per l’Italia e per la Democrazia. Era tutto pronto, anche io ero pronto a occuparmi di immigrazione e sicurezza, ma niente, qualcuno oggi ha detto no”. Così Matteo Salvini su facebook commenta in una diretta lo stallo politico seguito all’intervento di Mattarella: “Il Governo del cambiamento non poteva nascere, i Signori dello Spread e delle banche, i ministri di Berlino, di Parigi e di Bruxelles non ...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - pubblicati i nomi dell’esecutivo mancato. Di Maio a Sviluppo e Lavoro - Salvini agli Interni. Entrambi vicepremier : Dovevano giurare lunedì mattina al Quirinale. Erano pronti per dare vita al primo Governo M5s-Lega della storia repubblicana. Ma la decisione del capo dello Stato di non accettare il nome di Paolo Savona al dicastero del Tesoro (posta come un aut aut da Matteo Salvini e Luigi Di Maio) ha fatto naufragare le trattative. Ora il leader del Movimento 5 stelle ha pubblicato la lista integrale della squadra dell’esecutivo presentata dal premier ...

Governo : Conte rinuncia e Mattarella convoca Cottarelli - Di Maio chiede l'impeachment - Salvini : 'Al voto' : Economia e finanze, Paolo Savona. Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Infrastrutture e trasporti, Mauro Coltorti. Istruzione, Marco Bussetti. Beni Culturali, Alberto Bonisoli. Salute, Giulia ...