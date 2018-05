**Governo : Salvini - Costituzione non impedisce cambio regole Ue** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Ho riletto e riletto la Costituzione: nessun articolo proibisce a un ministro di voler cambiare le regole europee. A questo punto ce lo dicano: qualsiasi governo deve avere il timbro di Berlino, di Parigi e di Bruxelles, secondo me è una follia”. Così Matteo Salvini arrivando a Montecitorio. L'articolo **Governo: Salvini, Costituzione non impedisce cambio regole Ue** sembra essere il primo su Meteo ...

**Governo : Salvini - Berlusconi difende Colle? Sbaglia** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Ha sbagliato". Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli fa notare che l'alleato Silvio Berlusconi ha difeso, in queste ore, l'operato del Presidente della Repubblica.

**Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "La lealtà vale più di una poltrona, Savona era la massima garanzia di riuscire a contrattare condizioni vantaggiose per l'Italia in Europa, più di chiunque altro. Più di me e di Giorgetti sicuramente". Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli chiede perché non abbia mediato accettando la nomina di Giorgetti al Mef al posto di Savona.

**Governo : Salvini - chi aveva preoccupazioni - si ricrederà** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Ci piacerà che il governo rappresenti il meglio, settore per settore, e siamo sicuri che quando si passerà dalle parole ai fatti tutti coloro che avevano preoccupazioni le dismetteranno, perchè il nostro obiettivo è far crescere l'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

**Governo : incontro Di Maio-Salvini alla Camera** : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti nel primo pomeriggio a Montecitorio, dopo uno scambio di chiamate in mattinata, in vista delle consultazioni che si terranno nel pomeriggio al Quirinale. Di Maio, negli uffici del M5S, ha visto alcuni fedelissimi, tra questi Laura Castelli, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli.

**Governo : Salvini - io e Di Maio ministri? Siamo disponibili** : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – "Siamo disponibili". Matteo Salvini risponde così a Fiumicino a chi gli chiede se, insieme a Luigi Di Maio, potrebbe far parte della squadra di governo.

**Governo : Salvini - aspettiamo segnale da Colle** : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – "aspettiamo che arrivi un segnale dal Quirinale". Matteo Salvini a Fiumicino risponde così a chi gli chiede se ci siano stati contatti con il Colle.

**Governo : Salvini - se dessimo retta a sondaggi andremmo al voto** : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – "Stiamo facendo uno sforzo enorme perchè se dovessimo dar retta ai sondaggi, che danno tutti la Lega in crescita, saremmo i primi a dire chi ce lo fa fare di trovare una quadra, lasciamo tutto nelle mani di Mattarella con l'ipotesi di andare al voto il prima possibile. Ma come ho detto sin dal 4 marzo, farò tutto il possibile per dare un governo serio a questo Paese". Lo ha detto Matteo Salvini

**Governo : nodo Ilva su tavolo M5S-Lega - tensione Di Maio-Salvini** : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale sull'Ilva, il caso dello stabilimento di Taranto irrompe nel faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, infatti, tra i due ci sarebbero state frizioni rispetto al 'dossier' che con ogni probabilità, e a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, dovrebbe ricadere

**Governo : Salvini - neutrale? Per carità - o si cambia o si vota** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – "#Mattarella vuole un 'governo neutrale'? Per carità, serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda in Europa il principio PRIMA GLI ITALIANI, che difenda lavoro e confini, altro che governino per tirare a campare. Per me, o si cambia o si vota! Conto su di voi". Lo scrive Matteo Salvini su twitter.

**Governo : Salvini - conto che Berlusconi mantenga parola data** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – "Contiamo che Berlusconi mantenga la parola data e abbia la nostra stessa coerenza, poi gli italiani ci daranno la maggioranza assoluta e cambieremo l'Italia da soli". Lo dice Matteo Salvini, dicendo no alla proposta di un governo neutrale avanzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.