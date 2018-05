Governo | Renzi | dividersi è unica cosa che non può fare Pd

Governo : Renzi a Lega-M5S - uscite allo scoperto su fuori da euro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Questa discussione sul ministero economia nasconde” la questione su “uscire o meno dall’euro. Voi avete votato” Lega o M5S “per uscire dall’euro? Di loro solo due lo hanno proposto pubblicamente: Bagnai e Borghi. Il primo l’ho battuto io a Firenze e il secondo Padoan a Siena”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “Se volete uscire dall’euro ...

Governo : Renzi - Savona grande alibi per fuga da promesse irrealizzabili : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Quante cose hanno promesso, obiettivi irraggiungibili e alla fine si sono impauriti e si sono tirati indietro”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “E Savona è stato il grande alibi per la fuga di Salvini” e permettere al leader della Lega di andare al voto. Perchè, ha aggiunto, a M5S e Lega “interessa solo fare una gigantesca campagna elettorale, non interessano gli italiani. ...

Governo : Renzi - capo Stato ha diritto-dovere intervenire su ministri : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Finché c’è questa Costituzione” il presidente della Repubblica “ha diritto-dovere di intervenire sui ministri. Lo dico per la mia esperienza personale, è accaduto anche a me”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo Governo: Renzi, capo Stato ha diritto-dovere intervenire su ministri sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Renzi - voto occasione rivincita Pd e salvataggio Paese** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Iniziamo 3,4 mesi difficili ma belli e impegnativi. Questa non è solo l’occasione di rivincita per il Pd ma anche di un salvataggio del Paese”, un salvataggio che “non può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Al lavoro tutti insieme, convinti. Perchè questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni”. Lo ha detto Matteo Renzi in ...

Governo : Pd in piazza 1 giugno. Renzi : 'Si andrà presto al voto - battaglia su Europa' : Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non vuole cambiare una linea di politica estera che l'Italia segue da 70 anni". "E' l'occasione - dice poi ...

Governo : Renzi a Lega-M5S - uscite allo scoperto su fuori da euro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Questa discussione sul ministero economia nasconde” la questione su “uscire o meno dall’euro. Voi avete votato” Lega o M5S “per uscire dall’euro? Di loro solo due lo hanno proposto pubblicamente: Bagnai e Borghi. Il primo l’ho battuto io a Firenze e il secondo Padoan a Siena”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “Se volete uscire dall’euro ...

Governo : Renzi - Savona grande alibi per fuga da promesse irrealizzabili : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Quante cose hanno promesso, obiettivi irraggiungibili e alla fine si sono impauriti e si sono tirati indietro”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “E Savona è stato il grande alibi per la fuga di Salvini” e permettere al leader della Lega di andare al voto. Perchè, ha aggiunto, a M5S e Lega “interessa solo fare una gigantesca campagna elettorale, non interessano gli italiani. ...

Governo : Renzi - dividersi è unica cosa che non può fare Pd : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “L’unica cosa che non può fare il Pd è dividersi”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “Il prossimo passaggio elettorale riguarderà il futuro dei nostri figli”, “da ieri è questa la questione sul tappeto. Noi ci saremo con la consapevolezza che l’Italia è molto più forte delle paure, più forte di questi sfascisti istituzionali”, ha aggiunto riferendosi a Matteo ...

Governo : Renzi - capo Stato ha diritto-dovere intervenire su ministri : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Finché c’è questa Costituzione” il presidente della Repubblica “ha diritto-dovere di intervenire sui ministri. Lo dico per la mia esperienza personale, è accaduto anche a me”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo Governo: Renzi, capo Stato ha diritto-dovere intervenire su ministri sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Renzi - voto occasione rivincita Pd e salvataggio Paese** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Iniziamo 3,4 mesi difficili ma belli e impegnativi. Questa non è solo l’occasione di rivincita per il Pd ma anche di un salvataggio del Paese”, un salvataggio che “non può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Al lavoro tutti insieme, convinti. Perchè questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni”. Lo ha detto Matteo Renzi in ...

**Governo : Renzi - voto occasione rivincita Pd e salvataggio Paese** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Iniziamo 3,4 mesi difficili ma belli e impegnativi. Questa non è solo l’occasione di rivincita per il Pd ma anche di un salvataggio del Paese”, un salvataggio che “non può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Al lavoro tutti insieme, convinti. Perchè questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni”. Lo ha detto Matteo Renzi in ...

**Governo : Renzi - abbiamo dovere reagire - anche andando in piazza** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio “la vita è solo una diretta Facebook e un ‘mi piace’. Sono la negazione di ciò che serve all’Italia. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Noi abbiamo il dovere di reagire, anche di scendere in piazza se necessario e preparsi a campagna che sarò tutto su questo: Europa sì- Europa no”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo ...

Il Governo Cottarelli e la linea-Renzi sul futuro del Pd. Di cosa parlare a cena : Mettiamo un po' di ordine anche nelle nostre chiacchierate a cena. Quindi, nel caos generale, cominciamo da ciò che ha detto Carlo Cottarelli dopo aver accettato l'incarico provvidenzialmente datogli dal perfetto Sergio Mattarella. E ovviamente una rinfrescata di memoria. Sostegno al preside

Governo : Renzi - alle urne molto presto; sarà battaglia sull'Europa : sarà una battaglia tra chi scommette sull'antipolitica e chi crede nella politica', aggiunge l'ex segretario dem. 'Ipotizzare l'uscita dall'Euro, con un piano B studiato anche dal candidato Ministro, ...