Governo | Renzi | alle urne molto presto; sarà battaglia sull' Europa

Governo : Renzi - spread ai massimi? colpa teatrino Salvini-Di Maio : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Lo spread sale ai massimi dal 2013. Chi è il colpevole? Non c’è nessun complotto, non guardate Bruxelles, non è colpa dei mercati finanziari. Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio. Se sale lo spread è grazie al teatrino incredibile di questi giorni”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. “Caro Salvini, caro Di Maio: se volete sapere di chi è la ...

Governo : Renzi - spread ai massimi? colpa teatrino Salvini-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Il ritorno dello spread ai massimi dal 2013, continua Renzi, non è “una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita. Dai prossimi giorni, infatti, i mutui per le famiglie costeranno di più, l’accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico”.“Da 84 giorni questi signori stanno prendendo in giro tutti gli italiani, anche ...

Governo M5s-Lega - Freccero : “Sono diventato patriota e sovranista. Renzi? Gli farei condurre ‘L’Eredità’ alle 19.00” : “E’ iniziato il cambiamento”. Esordisce così, in una intervista telefonica a La Zanzara (Radio24), Carlo Freccero, consigliere di amministrazione della Rai, commentando il nuovo Governo giallo-verde. E in un battibecco serrato con uno dei conduttori, David Parenzo, sottolinea: “Sono diventato patriota e sovranista per abbattere la Germania in una Europa che privilegia solo un Paese. Meglio Salvini di Renzi, ...

Governo - opposizione ‘costruttiva’ da Lupi e Lorenzin. Espulsi M5s e Maie i nuovi ‘responsabili’ : “Daremo la fiducia” : Di fronte ai numeri risicati dell’esecutivo, soprattutto in Senato, il premier incaricato per il Governo M5s-Lega Giuseppe Conte può già incassare il sostegno degli Espulsi M5s e gli eletti all’estero del Maie. “Non ci è stata data la possibilità di iscriverci al gruppo M5s, ma non è il banco nel quale si siede a farci decidere come comportarci. Terremo fede alla fiducia degli elettori”, ha spiegato il deputato Salvatore ...

Governo - Berlusconi : «Giustizialista» Renzi d’accordo : «Ora sono loro la casa» : I leader di Forza Italia e Partito democratico bocciano il Governo in gestazione. Per Berlusconi preoccupano le scelte sulla giustizia, per Renzi comunque durerà poco

Governo - Renzi : 'Ora loro diventano la casta - non hanno più scuse' : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. E' finito il tempo delle ...

Governo Conte - Renzi 'Opposizione dura adesso Lega e M5S sono la casta. E falliranno' : Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste. Noi ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Governo - le reazioni all'incarico a Conte. Renzi : «Lui avvocato del popolo? Il Pd parte civile» : «Buon lavoro al presidente incaricato Conte. Egli si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: noi ci costituiamo parte civile. parte civile per verificare se realizzeranno le promesse ...

Scalfari “Lega-M5s al Governo insieme? Catastrofe”/ Video “Mattarella doveva fermarli. Renzi? È populista” : Eugenio Scalfari a DiMartedì: "Lega-M5s al Governo insieme? Una catastrofe, Mattarella doveva fermarli". Attacco del giornalista contro il populismo: "anche Renzi lo è"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:13:00 GMT)

Governo - Scalfari : “M5S e Lega insieme sono una catastrofe perché populisti. Renzi? Lo è anche lui” : “M5S e Lega? insieme sono una catastrofe soprattutto per l’Europa, Salvini è per l’uscita ed è amico addirittura di Putin. Il populismo è sempre pericoloso, dovunque si svolga. Non ce ne rendiamo conto ma è veramente tragico e pericoloso”. sono le parole del fondatore de La Repubblica, Eugenio Scalfari, intervistato da Giovanni Floris nel corso di Dimartedì (La7). Pessimistica l’opinione del giornalista su un Governo ...