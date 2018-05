Governo | perché il presidente Mattarella ha ragione

Governo : Salvini - italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono arrabbiato e deluso, mi sento di portare la voce di tantissimi italiani arrabbiati e delusi perché l’arbitro non ha fatto l’arbitro”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Salvini, italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - l'incognita sulla fiducia del Governo Cottarelli : perché serve una nuova legge elettorale : ... ma che vada bene anche all'intero sistema internazionale, dai vertici dell'Unione europea, in fibrillazione da giorni per la paura di un ministro dell'Economia anti-euro, fino ai mercati ...

Governo - Paolo Cirino Pomicino sul golpe finanziario : 'Vi spiego io perché sale lo spread' : ...ministro Paolo Cirino Pomicino non appassiona la teoria del complotto internazionale dei mercati contro il Governo Lega-M5s e peggio ancora contro l'ipotesi di Paolo Savona al ministero dell'Economia.

No - il Governo non si chiama “giallo-verde” ma “giallo-blu” : ecco perché : Secondo i vertici leghisti, il nomignolo "giallo-verde" affibiato al governo M5S-Lega sarebbe sbagliato perché non tiene conto del fatto che, a seguito di una grossa operazione di restyling grafico, la Lega ha cambiato nome e simboli e ha perso il tradizionale verde padania di bossiana memoria in favore del blu elettrico di stampo salviniano.Continua a leggere

Perché in Spagna rischia di cadere il Governo Rajoy : Roma. Mariano Rajoy, il grande sopravvissuto della politica spagnola, dopo aver resistito per oltre un decennio alla sfida dell’indipendentismo catalano, alla più grave crisi finanziaria del secolo e all’ascesa del populismo, rischia di cadere a due anni dalla fine della legislatura, colpito dagli s

Governo - Scalfari : “M5S e Lega insieme sono una catastrofe perché populisti. Renzi? Lo è anche lui” : “M5S e Lega? insieme sono una catastrofe soprattutto per l’Europa, Salvini è per l’uscita ed è amico addirittura di Putin. Il populismo è sempre pericoloso, dovunque si svolga. Non ce ne rendiamo conto ma è veramente tragico e pericoloso”. sono le parole del fondatore de La Repubblica, Eugenio Scalfari, intervistato da Giovanni Floris nel corso di Dimartedì (La7). Pessimistica l’opinione del giornalista su un Governo ...

Programma di Governo e premier indicato - perché Mattarella fa melina : In serata Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno confermato lo schema che prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e Paolo Savona al Ministero dell'Economia, mentre il leader leghista ha anche lanciato ...

Programma di Governo e premier indicato - perché Mattarella fa melina : Ancora qualche ora. La decisione sul conferimento dell'incarico da parte di Sergio Mattarella necessita ancora di qualche riflessione e dunque potrebbe arrivare più facilmente giovedì mattina che mercoledì sera. Il capo dello Stato già ieri aveva fatto sapere che si sarebbe preso almeno un giorno per riflettere sul profilo del nome indicato dai due partiti di maggioranza per la casella di Palazzo Chigi. Una ...

Governo - il retroscena dal Quirinale su Giuseppe Conte : perché al presidente non piace : L'indiscrezione sul nome del giurista Giuseppe Conte come premier indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini circola ormai da 24 ore e già al Quirinale Sergio Mattarella si prepara a buttare giù il ...

Contratto di Governo - il debito pubblico non si può cancellare. Vi spiego perché - attraverso il baratto : Il Contratto di governo discusso da Lega e Movimento 5 stelle ha suscitato fin dalle prime indiscrezioni forti perplessità in tema di coperture, per tacere del potenziale del dirompente di provvedimenti quali la revisione di trattati internazionali o la cancellazione di parte del debito pubblico. In questo post vorrei concentrarmi proprio sulla ventilata ipotesi di “far sparire” una parte del debito pubblico, una fallacia logica che Tommaso ...

[L'analisi] Governo - c'è chi urla contro Conte perché tecnico e poco autorevole ma la verità può essere un'altra : Ma è proprio così? Cosa si può dire per esempio su Paolo Savona , economista di livello internazionale, docente ed ex ministro, di cui si parla per il ministero all'Economia. O perfino dello stesso ...

Governo - il voto M5s sul contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

BORSA & NUOVO Governo/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA E SPREAD/ ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli

Governo - Sergio Mattarella impone la data del voto anticipato : perché non sarà a luglio : Sergio Mattarella si aspettava almeno un nome da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel corso delle ultime consultazioni. Sperava in una figura condivisa da entrambi e a seguire un'idea di ...