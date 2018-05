Governo | Pd in piazza 1 giugno Renzi | ' Si andrà presto al voto | battaglia su Europa'

**Governo : Renzi - abbiamo dovere reagire - anche andando in piazza** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio “la vita è solo una diretta Facebook e un ‘mi piace’. Sono la negazione di ciò che serve all’Italia. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Noi abbiamo il dovere di reagire, anche di scendere in piazza se necessario e preparsi a campagna che sarò tutto su questo: Europa sì- Europa no”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il Pd si schiera con il Quirinale. Nelle parole e nei fatti. E’ stata indetta per il 1° giugno una manifestazione nazionale a Roma “in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti”. Qualche perplessità sulla gestione della crisi da parte del presidente Sergio Mattarella viene sussurrata in ambienti dem, a taccuini chiusi. Ma, vista ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (2) : (AdnKronos) – Il Pd, dunque, ‘copre’ il Colle e si dice pronto a sostenere “le iniziative del presidente della Repubblica”. Quindi, sostegno al Governo Cottarelli. I dem sarebbero pronti a votare una manovra che scongiuri l’aumento dell’Iva e delle accise ma si da per scontato che sarà quasi impossibile arrivare fino a quel punto e che le elezioni si terranno subito dopo l’estate. Tuttavia sulla ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (3) : (AdnKronos) – No ai litigi, è l’appello di Renzi, ma il Pd resta lacerato dalle difficili settimane dopo il 4 marzo. E lo dimostrano i primi veleni già partiti proprio attorno al ruolo dell’ex-segretario e sopratutto su chi farà le liste visto che un segretario eletto non c’è e l’ultima assemblea ha congelato la reggenza Martina (che oggi ha riunito i big dem al Nazareno per fare il punto della situazione). E’ ...

Crisi di Governo - Spread a quota 235. Piazza Affari perde oltre il 2% - Sky TG24 - : Mercati in grande difficoltà per le preoccupazioni sulla Crisi politica italiana . Il Ftse Mib ha chiuso la giornata con un calo del 2,08%: praticamente azzerati i guadagni accumulati da inizio 2018. ...

Piazza Affari sulle montagne russe dopo stop a Governo Lega-M5S : ... non accettando in particolare la proposta di Paolo Savona alla guida del Ministero dell'Economia. dopo che il premier incaricato Conte ha rinunciato all'incarico, il presidente Mattarella ha ...

Governo - Carlo Cottarelli piace ai mercati. Spread in calo a quota 190 - bene l’euro Piazza Affari in rialzo. Volano le banche : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo Spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione al fallimento del Governo Conte (28 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 04:49:00 GMT)

Governo - spread sfonda il muro dei 200 punti. A Piazza Affari soffrono i titoli dei bancari : Mps maglia nera : Lo spread fra Btp e Bund è tornato sopra quota 200 punti base, toccando i 201,2, per poi ripiegare attorno ai 198. Si tratta dei massimi da giugno scorso, un picco raggiunto anche nella giornata di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano ha toccato il 2,46% nel giorno in cui il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe tornare al Quirinale per presentare la lista dei suoi ministri al presidente della Repubblica, Sergio ...