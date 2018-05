Governo | oggi l' incarico a Cottarelli ma è corsa al voto Salvini | ' Se Berlusconi lo vota

ilmessaggero

: Luigi #DiMaio: “Oggi ci è stato impedito di fare il #governo del cambiamento. Non perché ci eravamo impuntati su… - SkyTG24 : Luigi #DiMaio: “Oggi ci è stato impedito di fare il #governo del cambiamento. Non perché ci eravamo impuntati su… - vitocrimi : «La sovranità appartiene al popolo», recita la nostra Costituzione. Oggi Mattarella ha sancito che la sovranità app… - carlaruocco1 : Oggi c'è un motivo in più per incontrarci nella piazze di Pomezia e Fiumicino, saranno degli eventi che non avrann… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Salta ilM5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia. L'ex commissario alla spending review Carlostamani salirà al Quirinale per ricevere il nuovodi formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al. Il leader della Lega, Matteo, avverte Silvio: se loaddio alleanza.Il no del Quirinale all'impuntatura di Lega e M5S sul nome dell'economista eurocritico per il Tesoro scatena l'ira die Di Maio. Mattarella è costretto a ricordare le sue prerogative e spiega di non aver mai ostacolato formazionee anzi di aver sostenuto il tentativo di formare un esecutivo in base a regole previste dalla Costituzione.