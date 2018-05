Governo | nemmeno Mattarella potrà fermarci La vera sfida di M5s inizia ora

Il Governo di Cottarelli rischia di non avere nemmeno il sì del Pd : ipotesi astensione : A poche ore dal conferimento ufficiale dell'incarico di formare un governo a Carlo Cottarelli, c'è il fuggi fuggi in Parlamento. Anche Forza Italia e Pd, che ieri sera hanno espresso toni di vicinanza al capo dello Stato Sergio Mattarella, si discostano. E così il governo Cottarelli, voluto dal presidente dopo lo strappo con Lega e M5s, rischia di non prendere nemmeno un sì al voto di fiducia in Parlamento. Oggi Forza Italia ...

Governo - Borghi (Lega) : “Io ministro dell’Economia? Non so nemmeno dove siano i bagni. E comunque decide Salvini” : “Salvabanche? Invito a leggere bene il contratto. C’è l’intenzione di estendere il risarcimento agli azionisti ingannati. Il risarcimento sarà parziale, perché sono azioni e non obbligazioni. Fuori dal bail-in? Non è impossibile trovare un accordo con l’Europa. Tutti gli altri, le banche le hanno salvate. Solo l’Italia è il paese dei fessi che deve perdere?”. A parlare è Claudio Borghi, deputato della Lega ...

Nemmeno i missili di Trump smuovono i partiti sul Governo : tutti aspettano Mattarella e c'è chi pensa al Governo di tutti... : Nemmeno i missili di Trump su Damasco riescono a smuovere le forze politiche italiane sulla formazione di un governo dopo il voto del 4 marzo. Eppure di urgenza ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, al termine del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Niente. A parole, l'urgenza viene raccolta, ne parlano sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, ma nei fatti non ci sono passi in avanti. In altri tempi, di ...