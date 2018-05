Governo | Mattarella dà l’incarico a Cottarelli | Senza fiducia al voto dopo

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo ultime notizie - Cottarelli premier incaricato da Mattarella/ Video diretta - "accetto - ecco cosa farò" : ultime notizie Governo: Cottarelli al Quirinale da Mattarella per l'incarico di un Governo tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:30:00 GMT)

Governo - CEI : vicinanza a Mattarella - serve sussulto di dignità : Città del Vaticano, 28 mag. , askanews, 'Ognuno cerca di motivare le proprie ragioni, ma alla fine si rischia che a pagare il prezzo più alto sia quel popolo in nome del quale tanti parlano'. Lo dice ...

Governo - perché il presidente Mattarella ha ragione : Il presidente Sergio Mattarella ha ragione. Ricordate questa affermazione perché da ora in poi apparirà – lei o il suo contrario – nei bar, sui social, sui giornali, nei manuali di diritto costituzionale e nei dibattiti politici a ogni livello. Nella Costituzione, di cui il presidente della Repubblica è il garante e primo difensore, c’è infatti il pareggio di bilancio (art. 81). La Legge costituzionale 1/2012 intitolata ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli : 12.27 Il Presidente Mattarella ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo a Carlo Cottarelli, che ha accettato con riserva.

Governo - Cottarelli da Mattarella per l'incarico : dubbi sui numeri in Parlamento : E' arrivato alla stazione Termini di Roma, quindi al Colle in taxi, indossando uno zainetto sulle spalle. Carlo Cottarelli è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella...

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...

Governo : Candiani (Lega) - scelta Mattarella scriteriata e per Europa più ingiusta : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "La scelta di Mattarella è stata una scelta scriteriata, una scelta per un'Europa più ingiusta e più debole e che ha rigettato il nostro Paese in un clima da campagna elettorale".Così all'Adnkronos il senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia Stefano Can

Governo Lega M5S : salta tutto. Scontro totale con Mattarella : Giuseppe Conte ha rinunciato all’incarico alla presidenza del Consiglio: salta così il Governo Lega M5S. Il veto del Presidente della Repubblica sull’economista Paolo Savona, a causa delle sue idee critiche sull’Euro, ha scatenato la furia congiunta di M5S, Lega e Fd’I e dato origine ad una crisi istituzionale senza precedenti. Il clima è teso, lo Scontro politico aspro e i due movimenti non accettano la mossa del Colle che ha già ...

Governo - né con Mattarella né con Salvimaio : Sergio Mattarella ha fatto più di un errore e pagheremo cara questa insipienza nella gestione della crisi. Però quando Giuseppe Conte ha aggiunto nel suo discorso di accettazione dell’incarico le frasi filo-euro, stava evidentemente mentendo. Tenere il punto su Paolo Savona – indicato al ministero dell’Economia – ha significato, infatti, ribadire che la strategia del Governo sarebbe stata il “piano B”. ...

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI DA MATTARELLA/ Diretta video Colle : FI come Salvini “no fiducia ai tecnici” : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI al Quirinale da MATTARELLA per l'incarico di un GOVERNO tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra". Forza Italia non voterà la fiducia al GOVERNO tecnico di Carlo COTTARELLI: così almeno ha spiegato Giorgio Mulè, uno dei “nuovi colonnelli” di Berlusconi, di fatto seguendo il diktat di Salvini che spieghiamo qui sotto. «Il parlamento attuale dice in ...

Governo - Di Battista : “Mattarella? Faremo richiesta impeachment e speriamo che altri partiti la sostengano” : “Mattarella? Faremo formalmente la richiesta di impeachment, sperando che le altre forze politiche la sostengano. Qua non si tratta più di M5s o Lega, ma di rispetto nei confronti del popolo italiano e della sovranità popolare”. Lo ha annunciato in diretta a Non è L’arena (La7) l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, che ha spiegato: “Il M5s può piacere o non piacere, ma abbiamo preso il 32% dei votid ei ...