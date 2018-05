Governo | Mattarella conferisce l' incarico Cottarelli | ' Senza fiducia elezioni dopo

Governo : Leu - solidarietà a Mattarella - offese ignobili : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – ‘La Costituzione è un bene comune. Lega e M5S la difendono a corrente alternata, noi no. Lo abbiamo fatto il 4 dicembre 2016, lo facciamo anche adesso, lo faremo sempre. Oggi che Di Maio e Salvini ne stanno attaccando i principi fondanti, Liberi e Uguali condanna con forza, al di là di ogni valutazione politica, le dichiarazioni irresponsabili degli esponenti politici di Lega e 5 stelle. La bandiera e la ...

Governo - sindacati esprimono "rispetto per Costituzione" e sostengno a Mattarella : Poi, i sindacati ricordano "l'urgenza di decisioni rapide per l'economia e il lavoro" . "C'è un Paese reale che ancora soffre per le conseguenze della crisi economica degli ultimi dieci anni. Per ...

Governo - Travaglio : “Prossime elezioni trasformate in un referendum sull’euro e in uno pro o contro Mattarella” : “La mossa di bocciare un Governo che ha la maggioranza in Parlamento per sostituirlo con un Governo che non ce l’ha, significa prima cospargere i palazzi del potere di benzina e poi, chiamando Cottarelli, buttare anche il cerino acceso”. A dirlo, durante lo speciale di Loft intitolato #CaosGoverno, è il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Si è creata una situazione per cui le prossime elezioni politiche ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il Pd si schiera con il Quirinale. Nelle parole e nei fatti. E’ stata indetta per il 1° giugno una manifestazione nazionale a Roma “in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti”. Qualche perplessità sulla gestione della crisi da parte del presidente Sergio Mattarella viene sussurrata in ambienti dem, a taccuini chiusi. Ma, vista ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (2) : (AdnKronos) – Il Pd, dunque, ‘copre’ il Colle e si dice pronto a sostenere “le iniziative del presidente della Repubblica”. Quindi, sostegno al Governo Cottarelli. I dem sarebbero pronti a votare una manovra che scongiuri l’aumento dell’Iva e delle accise ma si da per scontato che sarà quasi impossibile arrivare fino a quel punto e che le elezioni si terranno subito dopo l’estate. Tuttavia sulla ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (3) : (AdnKronos) – No ai litigi, è l’appello di Renzi, ma il Pd resta lacerato dalle difficili settimane dopo il 4 marzo. E lo dimostrano i primi veleni già partiti proprio attorno al ruolo dell’ex-segretario e sopratutto su chi farà le liste visto che un segretario eletto non c’è e l’ultima assemblea ha congelato la reggenza Martina (che oggi ha riunito i big dem al Nazareno per fare il punto della situazione). E’ ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il Pd si schiera con il Quirinale. Nelle parole e nei fatti. E’ stata indetta per il 1° giugno una manifestazione nazionale a Roma “in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti”. Qualche perplessità sulla gestione della crisi da parte del presidente Sergio Mattarella viene sussurrata in ambienti dem, a taccuini chiusi. Ma, vista ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (2) : (AdnKronos) – Il Pd, dunque, ‘copre’ il Colle e si dice pronto a sostenere “le iniziative del presidente della Repubblica”. Quindi, sostegno al Governo Cottarelli. I dem sarebbero pronti a votare una manovra che scongiuri l’aumento dell’Iva e delle accise ma si da per scontato che sarà quasi impossibile arrivare fino a quel punto e che le elezioni si terranno subito dopo l’estate. Tuttavia sulla ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (3) : (AdnKronos) – No ai litigi, è l’appello di Renzi, ma il Pd resta lacerato dalle difficili settimane dopo il 4 marzo. E lo dimostrano i primi veleni già partiti proprio attorno al ruolo dell’ex-segretario e sopratutto su chi farà le liste visto che un segretario eletto non c’è e l’ultima assemblea ha congelato la reggenza Martina (che oggi ha riunito i big dem al Nazareno per fare il punto della situazione). E’ ...

Governo - Savona : Subito grave torto - da Mattarella processo alle intenzioni : Teleborsa, - "Ho Subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese" . Con questa grave denuncia Paolo Savona , indicato quale possibile ministro dell'Economia dal fallito Governo M5S-Lega, commenta in una lettera inviata a Scenari Economici la decisione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella , di bocciare la lista dei ministri presentata da Conte ...

Bannon - Le Pen a Farage contro Mattarella/ Stop a Governo M5s-Lega : “Colpo di Stato” : Bannon, Le Pen a Farage contro Mattarella dopo Stop a governo M5s-Lega: “Colpo di Stato”. Le reazioni dall'estero dei “sovranisti” dopo la decisione del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:30:00 GMT)

Governo - nemmeno Mattarella potrà fermarci. La vera sfida di M5s inizia ora : I risultati delle elezioni del 4 marzo, frutto di una legge elettorale votata da tutti i partiti tranne che dal M5s, ci hanno “costretto” a trovare una sintesi con le altre forze politiche. Con grande maturità politica e anche tanta pazienza abbiamo intrapreso un dialogo aperto per il bene del Paese. Abbiamo superato la nostra atavica difficoltà a fidarci dei partiti, anteponendo l’interesse stesso del Movimento per cercare il bene comune. ...

Governo : Salvini - impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Io faccio una cosa se ne sono convinto e la studio. Non è una guerra Salvini-Mattarella”. Così Matteo Salvini, ospite di Pomeriggio cinque, a chi gli chiede dell’impeachment proposto da Fdi e da M5S contro il Presidente della Repubblica. L'articolo Governo: Salvini, impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella sembra essere il primo su Meteo Web.