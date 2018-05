Governo | Mattarella affida l’incarico a Cottarelli Lui | “Senza fiducia elezioni dopo

Governo : Zago (Gruppo Pro- Gest) - d'accordo con scelta Mattarella : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) - "Sono d'accordo con la scelta di Mattarella. Il Capo dello Stato ha preso una posizione netta rispettando le prerogative che gli affida la Costituzione. Ritengo sia venuto incontro alle richieste dei due partiti della coalizione maggioranza - unione che mi è sempre par

Governo : Zago (Gruppo Pro- Gest) - d’accordo con scelta Mattarella : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono d’accordo con la scelta di Mattarella. Il Capo dello Stato ha preso una posizione netta rispettando le prerogative che gli affida la Costituzione. Ritengo sia venuto incontro alle richieste dei due partiti della coalizione maggioranza – unione che mi è sempre parsa un po’ eccentrica – in tutti i modi possibili”. Così l’Ad del Gruppo Pro-Gest Bruno Zago ...

Governo. Sapelli : “Cottarelli? Scelta di Mattarella è infantile. Ne ho viste di ogni - ma come questa mai” : “Mattarella? Con tutto il rispetto per l’istituzione, ma un presidente della Repubblica deve parlare come un buon padre di famiglia che ha a cuore la salute della propria famiglia. E invece io ho sentito un presidente che ha lanciato un allarme“. Sono le parole dell’economista Giulio Sapelli, nel corso di Non è L’arena (La7). “Mattarella è l’ultimo che deve lanciare allarmi” – continua ...

Governo - a Cottarelli l’incarico da Mattarella : «Se non otterrò la fiducia alle Camere - elezioni dopo agosto» : L’ex commissario governativo alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo che tenga i conti in ordine. «Mandato per portare il Paese alle elezioni»

Governo - a Cottarelli l'incarico da Mattarella : «Se non otterrò la fiducia alle Camere - elezioni dopo agosto» : Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un Governo da me ...

Governo - Salvini : 'Grazie a Mattarella il Pd torna al Governo' : Sulla scelta di Savona all'economia piuttosto che Giorgetti, Salvini ha spiegato che "Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun ...

Governo - Mattarella ha letto il bluff di Salvini e Di Maio. Ma il suo è un calcolo rischiosissimo : Quanto è facile fare i pronostici, certe volte. Hanno detto di no. Lo hanno detto per bocca del capo dello Stato ma – come ha ammesso lui stesso – sono stati i mercati i veri poteri forti che oggi plasticamente si ergono contro il verdetto di un voto popolare. Esattamente come accadde in Grecia, questa volta senza (per ora) neppure il bisogno di chiudere i bancomat e gettare il paese nella mendicità. Ma accadrà, inevitabilmente. ...

Governo - Mattarella dà l’incarico a Cottarelli : "Senza fiducia al voto dopo agosto" : E' arrivato alla stazione Termini di Roma, quindi al Colle in taxi, indossando uno zainetto sulle spalle. Carlo Cottarelli ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo ultime notizie - Cottarelli premier incaricato da Mattarella/ Video diretta - "accetto - ecco cosa farò" : ultime notizie Governo: Cottarelli al Quirinale da Mattarella per l'incarico di un Governo tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:30:00 GMT)

Governo - CEI : vicinanza a Mattarella - serve sussulto di dignità : Città del Vaticano, 28 mag. , askanews, 'Ognuno cerca di motivare le proprie ragioni, ma alla fine si rischia che a pagare il prezzo più alto sia quel popolo in nome del quale tanti parlano'. Lo dice ...

Governo - perché il presidente Mattarella ha ragione : Il presidente Sergio Mattarella ha ragione. Ricordate questa affermazione perché da ora in poi apparirà – lei o il suo contrario – nei bar, sui social, sui giornali, nei manuali di diritto costituzionale e nei dibattiti politici a ogni livello. Nella Costituzione, di cui il presidente della Repubblica è il garante e primo difensore, c’è infatti il pareggio di bilancio (art. 81). La Legge costituzionale 1/2012 intitolata ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 220 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli : 12.27 Il Presidente Mattarella ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo a Carlo Cottarelli, che ha accettato con riserva.